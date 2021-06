Agrupación de Ciclistas Urbanos de Los Ángeles celebró instalación de ciclovía en calle Villagrán

El plan de reordenamiento vial que busca implementarse en Los Ángeles el segundo semestre de este año busca, entre otras cosas, habilitar vías exclusivas para ciclistas por las principales calles céntricas de la comuna, como Villagrán, en una iniciativa que fue celebrada por la agrupación de ciclistas de nuestra comuna.

La integrante de la Agrupación de Ciclistas Urbanos de Los Ángeles, Paula Mella, abordó los nuevos proyectos que pretenden implementarse en la comuna, como el caso de la habilitación de una ciclovía en calle Villagrán, donde indicó que “como ciclistas lo vemos de una buena forma, estamos contentos porque hemos hecho ciclomarchas todo este tiempo; llevamos cinco años organizándolas con el objetivo de que los ciclistas seamos más visibles, y en el fondo tengamos nuestro espacio en la calle, y un espacio que sea más seguro, y para eso solicitábamos ciclovía porque ya vemos que por la calle pueden ocurrir distintos tipos de accidentes, a pesar de que la calle también es nuestro lugar; aun así ocurren accidentes porque algunos automovilistas pueden ser más imprudentes, entonces todo lo que tenga relación con ciclovías a nosotros nos favorece harto, entonces estamos supercontentos, ya que todo lo que tiene que ver con este tipo de proyectos se celebra”.

UNA MEDIDA FAVORABLE PARA LOS CICLISTAS

Paula Mella profundizó en lo complejo que es para los ciclistas de la comuna el transitar por las calles céntricas de la comuna, como el caso de Villagrán, donde indicó que “esta calle siempre tiene harta afluencia y los autos andan como amontonados ahí, entonces como ciclistas es supercomplicado pasar por ahí y peligroso, y además esa calle es una vía muy importante de conexión hacia el centro de Los Ángeles, entonces igual para nosotros es bueno y con este proyecto vamos a privilegiar el pasar por calle Villagrán andando en bicicleta, en vez de otras calles que no tienen ciclovía, por lo que nos favorece claramente”.

DESARROLLO DE VÍAS EXCLUSIVAS PARA CICLISTAS EN LA COMUNA

Junto con lo anterior, la integrante de la Agrupación de Ciclistas Urbanos de Los Ángeles agregó que ven con buenos ojos las iniciativas que se implementan en la comuna, en donde confirmó un trabajo en conjunto en el desarrollo de estas medidas: “Hay varios proyectos que se están haciendo en relación a cicl vías con una empresa con la cual hemos estado trabajando en conjunto, y ellos siempre nos piden la colaboración, que demos algunas sugerencias para poder llevarlas a cabo de mejor manera, y que sean efectivas, no como algunas ciclovías que vemos que están en las veredas y vemos que los peatones se cruzan, o que de repente los autos se estacionan, o que los autos a veces no ven a los ciclistas que vienen al lado por la ciclovía, entonces la mejor forma de hacerlo es consultándole a las personas que utilizamos la bicicleta, ya que sabemos la problemática y los puntos clave en donde puede haber accidentes, y el saber evitarlos es primordial”, enfatizó .

EL LLAMADO A RESPETAR LA DISTANCIA ESTABLECIDA POR LEY

Paula Mella además hizo hincapié en el hecho de que, como agrupación, se mantienen realizando distintas actividades que buscan establecer el espacio que necesitan los ciclistas en las calles de la comuna.

Dio a conocer que las familias y personas en general se mantienen activas y entusiastas en fomentar este tipo de transporte en nuestra zona, por lo que buscan generar conciencia y así evitar accidentes por parte de quienes usan bicicletas en la comuna: “Ahora que estuvimos en fase 2 hicimos varias ciclomarchas, y la gente está muy interesada en andar en bicicleta, a pesar de que hacía frío, entonces estamos todos pidiendo nuestro espacio en la calle para que sea seguro, y si bien hemos visto que han aumentado las ciclovías en la ciudad, el respeto al ciclista aún no está muy claro por parte de los conductores, ya que nosotros siempre exigimos el metro y medio de distancia, que es el que exige la ley, y no se respeta mucho la verdad, entonces seguimos pidiendo eso, ya que la calle también es para los ciclistas, y con ese metro y medio se pueden salvar vidas o evitar accidentes, los cuales se dan justamente cuando no se respeta esta distancia”.