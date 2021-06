Yasna Salcedo: Destacada fotógrafa angelina será embajadora en Festival Internacional de Artes Visuales

La reconocida fotógrafa profesional de Los Ángeles, Yasna Salcedo, fue convocada a ser embajadora chilena en el Primer Festival de Artes Visuales de Monte Plata, en República Dominicana.

La actividad se llevará a cabo el 22, 23 y 24 de octubre, donde participarán artistas de distintos países en categorías como pintura, fotografía, dibujo, grabado, instalación, performance, arte digital, escultura, danza y video. El plazo máximo para la recepción de obras termina en septiembre de este año.

Diario La Tribuna conversó con la artista angelina para conocer más sobre este evento internacional artístico. Salcedo contó que “cuando me llamaron me puse muy feliz porque a fines del año pasado me convocó una gestora cultural de Brasil, Buana Lima, para ser parte de esta iniciativa. Que hayan pensado en mí es algo fantástico porque ya están conociendo mi trabajo como artista y gestora cultural. Este Festival Internacional de Artes Visuales se va a realizar en Monte Plata, en República Dominicana, durante tres días. Las obras se envían y ellos las reproducen, las instalan y las exponen allá de manera presencial. Aparte de hacer la exposición, se realizará una premiación entre los artistas que participen, lo cual abre una ventana gigante a muchos de ellos”.

Hasta el momento, la fotógrafa se encuentra seleccionando el material que enviará a República Dominicana para ser exhibido en el evento. “Estoy viendo con qué obras voy a participar. Comencé con unos trabajos gráficos a los que posteriormente les saco fotos para que se vean como dibujos. También hice algunos bodegones, así que aún estoy revisando el material con el que voy a participar. Lo que más me interesa es la partición de otros artistas chilenos, esa es mi premisa como embajadora. La idea es que vayamos una cantidad importante de artistas chilenos, y ojalá de la provincia de Biobío. Esto no es tan solo para mí, sino que soy el puente para que otros artistas representen a nuestro país”, comentó.

Obra: Mundo de Colores, por Yasna Salcedo.

En relación al reconocimiento que tiene su desempeño a nivel mundial, la artista expresó que “para mí significa valorar mi trabajo. Hace tiempo que estoy realizando dos labores, una de gestora cultural, participando y formando parte de algunas actividades, y otra de fotógrafa. Cuando varios gestores culturales ya te ubican, te convocan a distintas actividades culturales. Yo había participado de algunas iniciativas de corte internacional, pero con la pandemia quedó todo suspendido. Por ejemplo, comencé con una semana de arte intercontinental, donde vinieron algunos artistas argentinos, pero con la pandemia quedó en pausa. Hay mucha gente que hace de todo por el arte y eso se agradece mucho. En ese sentido, estoy muy feliz por el trabajo que vengo realizando hace tiempo”.

Según explicó Salcedo, el festival se realizará en Monte Plata, República Dominicana, donde los artistas pueden enviar sus obras y allá serán exhibidas de manera física. “Pueden participar con más de una obra en distintas categorías. Hay muchos artistas que no tienen solo una obra; hay gente que pinta, saca fotografías, otros que hacen esculturas. Es decir, el abanico de posibilidades para participar es bastante amplio”, explicó.

Para finalizar, la fotógrafa realizó un llamado a los artistas chilenos a participar de esta actividad y visibilizar su trabajo. Manifestó que “en la medida que ellos participen están cumpliendo con la difusión del arte, que siempre está vivo a pesar de la pandemia. Yo me pongo muy contenta cuando veo que hay actividades, pero en el listado de gente casi no hay chilenos, entonces tal vez la información no les está llegando. Todos somos embajadores cuando participamos en un evento internacional porque estás mostrando de dónde vienes”.

Agregó que “en la medida que damos a conocer nuestras obras se van abriendo posibilidades de intercambio con otros artistas”.

Los que quieran participar del festival me pueden contactar al correo ysl.arte@gmail.com y yo les hago llegar toda la información y requisitos necesarios para ser parte del evento”.