El calvario de don Gabriel: El jardinero que lo bajan del bus por ser trabajador informal

Su molestia dio a conocer Gabriel Riffo Gonzalez, un jardinero de 61 años proveniente de Antuco, y que día a día viaja a Los Ángeles para realizar labores a sus clientes de años, y que en estos últimos días le ha tocado vivir una compleja situación debido a que no posee un permiso único colectivo al ser trabajador informal.

Don Gabriel se acercó a las oficinas de diario La Tribuna para comentar que estos días de implementación del cordón sanitario en la comuna, ha debido apelar a la conciencia de los fiscalizadores para poder ingresar a la comuna a desempeñar sus funciones, donde incluso ha sido bajado del bus en el sector el álamo.

Don Gabriel comentó que “he ido a varias partes para que me puedan dar un permiso, pero me tiran la pelota de un lado para otro, y no me dan solución, no me dan un permiso para poder trabajar honradamente”, precisó.

A lo anterior agregó que “hoy cuando el fiscalizador me habló, le dije que no tenía permiso porque no trabajo con contrato ya que hago pegas particulares, entonces no me quedó otra que mentirle al fiscalizador y decirle que vivía acá en Los Ángeles para poder entrar”.

Finalmente el jardinero antucano se lamentó por este hecho, en donde finalizó comentando que, a pesar de las distintas gestiones que ha realizado, no ha recibido ninguna respuesta.