A los 92 años falleció el destacado biólogo y escritor Humberto Maturana

Este jueves se confirmó el fallecimiento del biólogo, filósofo y escritor chileno Humberto Maturana (92 años), quien fue reconocido como uno de los intelectuales más importantes de nuestro país por su extenso trabajo en la definición de los seres vivos y su construcción.

En 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias de Chile por sus investigaciones en las ciencias biológicas, específicamente en la percepción visual de vertebrados y por sus aportes en la teoría del conocimiento orientados a la educación, la comunicación y la ecología.

En abril pasado, Maturana dio su última entrevista pública al diario La Tercera, donde ya adelantaba su posible partida. “Es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo. Yo, Humberto Maturana, quiero escoger el momento en que voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero generar daño y no quiero contribuir al crecimiento de la población, porque es dañino para todos. El modo de vida del ser humano ha sido absolutamente destructivo”, aseguró.

En lo profesional, el biólogo trabajó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1965 ingresó a trabajar como académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde junto con su entonces ayudante, Francisco Varela, colaboró con la definición del concepto de autopoiesis. En 1994 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Naturales.

La muerte del también académico fue lamentada por la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, quien destacó la labor de Maturana en las propias plataformas culturales impulsadas por el Estado, como los Centros de Creación (CeCrea)