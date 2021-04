Conductores forestales piden mayor “preocupación” por trabajadores

La Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal Fenasitransfor, calificó como “una sorpresa” la movilización protagonizada por el gremio representativo de los dueños de camiones de la zona, y donde además hicieron un llamado a los empresarios a “preocuparse más de sus trabajadores y conductores”.

El presidente de Fenasitransfor Heriberto López, en conversación con Diario La Tribuna, comenzó su relato acusando un desconocimiento total de parte de la realización de la manifestación en la Ruta 5 Sur, indicando que “no teníamos idea de esta manifestación, este gremio debería habernos informado. Lo que yo quiero destacar eso sí, es que cuando nacen estas cosas, indistintamente cuales sean las necesidades del gremio ya que todos sabemos que especialmente los transportistas que transitan por la zona de La Araucanía, de Mulchén y esas partes presentan problemas por la gran cantidad de atentados incendiarios que ha habido y el nulo Estado de Derecho que existe en la zona, pueden tener motivos de sobra para manifestarse”.

En relación a este tipo de hechos en nuestra zona, López tomó distancia frente a la manifestación de los empresarios del transporte, donde enfatizó que “a nosotros no nos gustaría que el país se polarice aún más de lo que ya está, la situación no es nada fácil hoy día, el país podría entrar en una situación de desgobierno ya que uno no sabe que hay detrás de algunas intenciones de algunos actores políticos, así que los trabajadores y dirigentes responsables tenemos que hacernos cargos de esto, ya que en realidad nos interesa que se mantenga el Estado de Derecho, se garantice la democracia, y en un país estas cosas se puede desvanecer de la noche a la mañana”.

SORPRESA PARA CONDUCTORES FORESTALES

Consultado sobre el si tenían conocimiento de la realización de esta manifestación del gremio de dueños de camiones, Heriberto López comentó que “nosotros nunca supimos, fue una sorpresa para todos, mis colegas me llamaban a mí en la mañana preguntando de qué se trataba esto, si había que acatar o no, ya que siempre nos preguntan a nosotros, por lo que les respondí que primero que nada nos disculparan porque no teníamos idea de lo que estaba pasando, y no sabíamos quién lo estaba organizando, por lo que este tipo de cosas requieren un poco de organización. De todas formas, insisto en que otros gremios no tienen por qué preguntarnos a nosotros o pedirnos nuestra opinión respecto de temas propios de su organización, en eso queremos ser respetuosos también”.

SE MANTIENEN MESAS DE TRABAJO

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal confirmó que, hasta la fecha, mantienen las reuniones en una mesa de trabajo con la macrozona y gremios de La Araucanía, donde participan como gremio de trabajadores de las reuniones que se realizan de manera telemática con la Subsecretaría del Interior, y donde han abordado las distintas situaciones e inconvenientes que han tenido los trabajadores del transporte en la zona, donde, si bien confirmó que hasta el momento no han presenciado mayores avances, a juicio del dirigente se debe a la situación sanitaria que vive nuestro país debido a la pandemia.

LLAMADO A EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE

Finalmente Heriberto López hizo un llamado a los empresarios y dueños de camiones de la zona a mejorar las condiciones de trabajo de sus conductores, ya que relató los choferes no cuentan con horarios definidos para conducir, y estarían realizando su labor sin los implementos necesarios: “lo que yo le pediría a esos empresarios, porque ese gremio es de empresarios y dueños de camiones, es que hoy día se preocuparan más de sus trabajadores, de sus conductores, conductores que transitan de noche, de día o de madrugada, que tienen pocos recursos o dinero para viáticos, que muchas veces sus equipos no cumplen con las condiciones que requieren, donde hace unos días atrás hubo un accidente camino a Cabrero donde falleció un conductor que iba transitando con una viga de 150 toneladas en un equipo para 30, entonces murió un conductor con más de 30 años de experiencia, un hombre de 56 años que andaba ganándose la vida, como muchos más que andan en equipos que son una verdadera bomba de tiempo, entonces, nosotros como gremio de trabajadores no podemos dejar de ver eso y hacerlo presente, eso les diría yo, que se preocupen, que regulen las jornadas, que los conductores no anden día noche en los camiones, esa es una preocupación que deberían tener los dueños de camiones en su mayoría, y no la tienen”, finalizó.