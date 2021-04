Dueños de camiones en Biobío llaman al gobierno a realizar gestiones por conductores varados

Una compleja situación están viviendo cientos de conductores de camiones debido a los “piquetes” o cortes de ruta que se generan en Argentina debido a manifestaciones de trabajadores de ese país, lo que impide el paso normal de camiones chilenos desde o hacia el sur de nuestro país.

Estos hechos han derivado en el impedimento del tránsito de camiones de carga por pasos como Cardenal Samoré o Pino Hachado, lo que afecta a centenares de camioneros que llevan diversas cargas como mercaderías, insumos o combustibles a distintas zonas australes de Chile, y que hoy se encuentran sin poder seguir su marcha en el vecino país.

El secretario general de la Federación de dueños de camiones del sur, Fedesur, y presidente de la Asociación de dueños de camiones Asoducam Biobío Los Ángeles, Freddy Martínez relató a diario La Tribuna que centenares de conductores se han visto imposibilitados de cumplir con el traslado de insumos de manera normal, y quienes se han visto entrampados con sus máquinas debido a las manifestaciones que se llevan a cabo en el país vecino.

CAMIONEROS A LA DERIVA

A lo anterior, Martínez comentó que “nuestros camiones frente a esta situación están a la deriva, a la buena voluntad de los colegas camioneros argentinos que los han estado ayudando, o de alguna municipalidad que los ayuda y les entregan algo de comida, ya que ellos están a plena pampa. Hay camiones con carga viva o animales, lo cual lleva un tremendo problema fitosanitario, hay camiones que llevan productos para los supermercados, carga de combustible para la Base Aérea en Coyhaique y para el abastecimiento de la zona austral, y la gente de Punta Arenas se siente abandonada debido a que esta situación no ha sido visibilizada por el gobierno central a nivel de Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, nadie ha dicho nada”, enfatizó.

El secretario de Fedesur catalogó la situación de grave al precisar que “los camioneros han hecho algunas movilizaciones en Punta Arenas producto de que no se ha visibilizado esta situación que es grave, tanto para los camioneros que están en abandono, además de que no se está respetando el acuerdo bilateral de libre tránsito con nuestro país hermano, y eso además tiene preocupada a toda la población magallánica porque la otra vía de transporte que tenemos es por vía marítima, pero eso no es solución, es algo parcial y algo puntual ya que depende mucho de las condiciones climáticas, y en esta época del año no son las mejores, por lo tanto a veces están siete u ocho días esperando que la autoridad marítima permita el paso de camiones”.

GESTIONES DE LA DIRIGENCIA DE CAMIONEROS

Freddy Martínez puntualizó las acciones realizadas por dirigentes de dueños de camiones de nuestra zona, que han sido orientadas a destrabar esta situación que afecta a Los conductores que se encuentran varados en Argentina, donde precisó que “hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance a nivel de secretaría con los diversos ministros, con los funcionarios de los intendentes desde Concepción hasta Punta Arenas, todos los intendentes de todas las regiones están al tanto de esta problemática, lo hemos hablado con los seremis de transporte, pero lamentablemente hasta ahora no se ha escuchado ni siquiera una versión oficial de parte del Gobierno chileno sobre nuestra gente que esta allá a la deriva, entonces eso es nuestro principal clamor”.

LLAMADO AL EJECUTIVO

Finalmente el presidente de Asoducam Biobío Los Ángeles acusó un desconocimiento de las labores del ejecutivo en destrabar este conflicto que mantiene detenidos a camiones de alto tonelaje, por lo que emplazó al Gobierno a dar a conocer las gestiones que realizará el ejecutivo. “El Gobierno tiene las herramientas suficientes para visibilizar en primer lugar las gestiones que están haciendo, porque puede que estén haciendo gestiones, pero no las conocemos, y a través de la Cancillería tiene que dar a conocer oficialmente que aquí se está incumpliendo el tratado bilateral, y hacer las gestiones que corresponden, por lo tanto lo primero es comunicar oficialmente desde el Gobierno central el problema, y lo segundo es que autoridades a las cuales les compete la seguridad y todo lo que hemos estado pidiendo cumplan, para que esto no sea un ingrediente más para el descontento que tienen los camioneros, ya que los camioneros se sienten como de quinta clase, abandonados por el gobierno central y a nivel regional”, finalizó.