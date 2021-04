Diputado Manuel Monsalve: “Es un daño a la estabilidad política y social de los chilenos”

El diputado del distrito 21 Manuel Monsalve se refirió a la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de fondos de pensiones, donde indicó que esta determinación “es un daño a la estabilidad política y social de los chilenos. Demuestra que el presidente Sebastián Piñera no es capaz de escuchar a la oposición, no es capaz de escuchar sus propios parlamentarios, y lo que es más grave aún, no es capaz de escuchar el llamado de los chilenos y chilenas a recibir la ayuda de manera urgente que requieren”.

A lo anterior agregó que “el gobierno está cometiendo un error, el presidente Sebastián Piñera está cometiendo un error, lo que corresponde presidente es que retire la presentación al tribunal constitucional, y a que llegue un acuerdo en torno a una renta básica universal, permítale a los chilenos retirar sus fondos previsionales y propóngale al parlamento un acuerdo para una renta básica Universal de aquí a diciembre que de verdad proteja a la familia chilenas que día están viviendo situaciones críticas”.

Finalmente Monsalve advirtió que “que si no se produce ese espacio, la oposición y el partido socialista se ve en la obligación de analizar y evaluar los fundamentos de una acusación constitucional contra presidente de la república. Creo que es posible recuperar la estabilidad política y la estabilidad social y económica del país, por eso presidente quiero insistir y proponga una renta básica Universal de aquí a diciembre para la familia chilena”, finalizó.