Presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles: “Las pequeñas empresas ya no dan más”

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, concordó con los resultados evidenciados en la séptima encuesta sobre el estado de las Pymes que diera a conocer la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC) respecto de la compleja situación la micro y pequeña empresa nacional, a raíz de la pandemia.

La medición se aplicó a más de un año de la aparición de los primeros casos de coronavirus en Chile y con buena parte de las comunas del país en cuarentena, medida aplicada por la autoridad de salud para contener los contagios.

“Lo que más nos preocupa es el caso del comercio minorista en Los Ángeles, los comercios de las galerías y otros que llevan cerrados desde el verano, la actividad del turismo y los establecimientos gastronómicos. Estamos en medio de cifras muy críticas que nos están alejando bastante de la fase 2 y vemos con angustia que las empresas ya no dan más”, advirtió Pezoa.

El dirigente valoró el trabajo de la CNC por relevar la realidad del tejido empresarial y poner en cifras lo que está pasando “ya que es una forma que las autoridades entiendan con evidencia los dramáticos momentos que estamos viviendo quienes aún sin trabajar, seguimos pagando impuestos, cotizaciones y el resto de nuestras obligaciones”.

A su juicio, los antecedentes avalan la necesidad “de ayudas más a la medida, subsidios y no más créditos. No pueden ser que muchos microempresarios no alcancen los requisitos para obtener el bono de clase media y tampoco para el IFE, de manera que quedan en tierra de nadie”.

En esa misma línea se manifestó la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, quien sostuvo que “la encuesta muestra que, tras un año de crisis sanitaria-económica, las empresas del Comercio y Turismo siguen muy afectadas, sobre todo las de menor tamaño”.

Aunque destacó que en el segundo semestre, el Comercio tuvo un fuerte repunte gracias a la apertura del sector junto a los retiros de los fondos de pensiones, “este crecimiento fue bastante desigual, beneficiando sobre todo a las tiendas no especializadas y a las categorías de durables, mientras que los comercios de menor tamaño y especializados en otras categorías continuaron muy resentidos”.

Por su parte, el Turismo, representado en esta encuesta por servicios de comida, alojamiento y operadores turísticos, “lleva un año totalmente para el olvido donde la gran mayoría de sus empresas se encuentran en estado crítico”.

A juicio del secretario general de la CNC, Daniel Montalva, “los resultados dan cuenta que las medidas del gobierno no están siendo suficientes para las empresas de menor tamaño, en especial para las del sector turismo. Es por ello que desde el gremio reiteramos la necesidad urgente de un plan de salvataje especial y abrir lo antes posible, ya que ninguna ayuda será suficiente si no podemos volver a trabajar”.

ANTECEDENTES

La medición se aplicó entre el 5 y 9 de abril y fue contestada por 300 empresas a lo largo del país, representando un total de 2.005 locales.

Las empresas encuestadas representaban hace un año a 53.451 trabajadores y hoy representan a 47.291, es decir se registra una baja de 11,5% en los empleados de la muestra. Esta caída es más acentuada en micro y pequeñas empresas que evidencian una caída de un 50%.

Dentro de las que están cerrados u operando bajo el 20%, la gran mayoría son micro y pequeñas empresas. Un 57% y 34% respectivamente mencionan estar este bajo nivel de operación y en cuanto a las microempresas, 36% están cerradas, versus las grandes o medianas donde menos de un 4% lo están.

Según sector, la situación es más crítica en el Comercio donde un 38% está cerrado, y Turismo (servicios de comida, alojamiento y operadores turísticos) en que un 28,6% no opera, mientras que un 37% lo hace bajo el 20% de su capacidad. En ese rubro, ninguna compañía trabaja sobre el 70% de su capacidad.

Al preguntar por su situación financiera, un 27% de las empresas afirma estar en estado crítico, destacando las microempresas (39%). Solo un 14,7% menciona estar en buen pie, en tanto que entre las grandes y medianas, un 35% asegura encontrarse en esa condición. Hay también un tercio que dice estar aguantando, resultado bastante transversal por tamaño de empresa.

Al evaluarlo por sector, ninguna compañía de Turismo dice estar en buen estado y el 62% está en estado crítico o malo. En cuanto al Comercio, un 44% está en estado malo o crítico mientras que un 19% dice estar en buen estado. Por su parte, el sector servicios (administrativos, financieros e inmobiliarios, entre otros) experimenta mejores resultados y un 29% menciona estar en buen estado y otro 16% dice no estar tan mal.

Respecto a marzo, se evidencia que un 38% de las empresas encuestadas dijeron que sus resultados empeoraron respecto a los dos primeros meses del año, otro 29% siguió igual de golpeado y un 25% experimentó una mejora.

En abril, dada las nuevas restricciones y cuarentenas, un 39% dice que no podrá operar y un 37% solo lo hará parcialmente o a través de delivery. Con respecto a las restricciones a bienes esenciales, un 40% se vio muy afectado, sobre todo en el sector Comercio donde un 53% dijo verse muy afectado por esta restricción y otro 27% medianamente afectado.

Un 26,8% cayeron en promedio las ventas de los encuestados en el primer trimestre al comparar con igual período de 2020, siendo las empresas de turismo las más afectadas con una baja promedio de 40% y según tamaño de empresa las microempresas calculan una baja de 31,7%.

PERCEPCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

De las consultadas, un 43% que dice estar muy insatisfecho con las medidas de gobierno y otro 26% insatisfecho. La insatisfacción está más marcada en el sector Turismo donde un 63% está muy insatisfecho y se suma un 21% de insatisfechos, sólo un 5% muestra algún grado de conformidad.

Por tamaño de empresas, también se aprecia que entre menor el tamaño más insatisfechas se encuentran con respecto a las medidas del gobierno. Entre los encuestados, muchos han aplicado las distintas ayudas del Ejecutivo o piensan hacerlo, pero también se evidencia que cerca de la mitad de los encuestados no lo hará.

De las más utilizadas, el crédito Fogape 1 fue usado por un 61% y luego la Ley de Protección de Empleo (49%) para suspender a los trabajadores. En cuanto al Fogape Reactiva, un 36% ya aplicó y otro 19% piensa hacerlo. Con respecto a créditos bancarios, también hay un porcentaje importante de empresas que ha postergado, refinanciado o renegociado sus obligaciones.

También se evidencia que entre aquellos que han aplicado a las medidas de la ley de protección del empleo (suspensión y reducción de jornada) y el Fogape 1, tienen una alta tasa de éxito, pero muchas de las otras medidas no han funcionado tan bien para cerca de dos tercios de las empresas, ya sea porque aún no tienen respuestas, no calificaron o los rechazaron. Llama la atención el Fogape Reactiva donde la mitad de los que han aplicado fueron rechazados o no calificaron, mientras que otro 25% está esperando respuesta.