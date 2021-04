Ministro Paris y Bono Clase Media: “El Gobierno no está llegando tarde con la ayuda”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió de manera pública a la criticada entrega del nuevo Bono Clase Media.

“El Gobierno no está llegando tarde con la ayuda. Ese no es un tema además que podamos discutir. Estamos hablando de parte del Ministerio de Salud. Los otros ministerios deben seguir trabajando como lo han hecho, tanto como Desarrollo Social como en Hacienda, haciendo todos los esfuerzos. No voy a asumir esa hipótesis (de la ayuda tardía) porque no me corresponde como ministro y porque no lo comparto”, aseveró la autoridad.

“Busquemos soluciones en conjunto para personas que no tienen una buena ayuda económica, busquemos ayuda en conjunto, pero no culpemos a un Gobierno actual de que no haya buscado esas soluciones”, finalizó.