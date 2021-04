Cuatro mil millones de pesos fueron aprobados para el recambio de calefactores en la región del Biobío

En una reunión que se llevó a cabo en la Gobernación Provincial de Biobío, el seremi de Medioambiente Mario Delannays junto al gobernador Ignacio Fica dieron a conocer la aprobación de recursos por parte del Consejo Regional de más de cuatro mil millones de pesos para la implementación del recambio de calefactores en once comunas de la región del Biobío, entre ellas Los Ángeles.

En conversación con Diario La Tribuna, el seremi de Medioambiente indicó que “el día de ayer (miércoles) fue aprobado en el Consejo Regional del Biobío, un programa de recambio de calefactores para 11 comunas de la región, obviamente Los Ángeles está incluido porque tiene un plan de descontaminación atmosférico. Qué significa esto, que 4.000 millones de pesos para implementar un exitoso y rotundo programa va en beneficio directo hacia la comuna de Los Ángeles”.

Delannays agregó que “estos recursos que obtuvimos el día de ayer (miércoles) por parte del CORE obviamente nos va a significar aumentar la tasa de recambio, aumentar el número de equipos y como consecuencia de eso, la descontaminación del aire y una gran cantidad o kilos de material particulado que se eliminan del aire producto de que la calefacción se hace de manera eficiente y cero contaminación”.

PROGRAMA DE RECAMBIO DE CALEFACTORES

En esa misma línea agregó que “lo que hacemos siempre, y lo que se ha hecho de parte del Ministerio Medio Ambiente, es un programa de recambio de calefactores. Desde hace más de 3 años que estamos cambiando calefactores por tecnologías no contaminantes, y obviamente que sean eficientes. Estamos hablando de pelet, de calefactores Inverter, más conocidos como aire acondicionado, y también hicimos durante el año pasado una experiencia piloto de colocarle paneles fotovoltaicos a estos equipos”.

Delannays puntualizó las medidas que favorecen a los usuarios en la utilización de estos dispositivos, relató que “hay que recordar además que Los Ángeles tiene una tarifa especial para los calefactores eléctricos, por lo tanto, además del beneficio medioambiental, además de no contaminar el aire, lo que nos permite que el consumo de estos equipos no sea mayor, o sea inclusive en algunos casos menores al consumo de leña, por lo tanto el beneficio neto es tanto en el bolsillo de las personas, de los vecinos, como también el compromiso que hay por limpiar el aire de la ciudad”.

CIFRAS POSITIVAS LA TEMPORADA ANTERIOR

En relación a la disminución importante de episodios críticos registrado por la capital provincial la temporada pasada, el seremi enfatizó “yo quiero realizar un reconocimiento a los vecinos de Los Ángeles porque ellos ya todos tienen una dinámica incorporada que saben que la calidad el aire Los Ángeles es complicada con los periodos críticos. Recordar además que el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre la Seremi de Medio Ambiente emite un pronóstico de la calidad del aire, donde están las categorías de bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia, y en conjunto con la meteorología, el comportamiento de las personas, más la medida que estamos adoptando nosotros, ayuda a disminuir la frecuencia o disminuir la cantidad de episodios críticos que complican aún más la salud de las personas“.

En ese sentido valoró el compromiso de la comunidad y otras instancias que permiten aportar al medioambiente y reducir los episodios críticos, ”por lo tanto, si mejoramos la aislación térmica, mejoramos la tasa de recambio de calefactores, aumentamos los kilómetros de ciclovía, la superficie de reforestación, el aumento de las áreas verdes, más el fuerte incremento en la educación, sin duda provoca el cambio de conciencia. Creo que vamos en conjunto avanzando hacia un buen camino, lo que nos preocupa es la velocidad a la que se producen estos cambios y por eso, el celebrar que nos hayan apoyado con cuatro mil millones de pesos, eso nos deja muy contentos y sin duda que es un paso significativo”, finalizó.

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE BIOBÍO

El gobernador Ignacio Fica, por su parte, indicó que “esta es una buena noticia para los habitantes de la provincia de Biobío porque durante mucho tiempo recibimos críticas injustas con respecto a que no se estaba haciendo nada con el cambio de calefactores en la provincia. Esto hoy día demuestra que hay un compromiso, no tan solo del Ministerio de Medioambiente, sino que también de parte del gobierno regional, para acelerar todo este proceso de recambio. Eso va de la mano también con todo el proceso de fiscalizaciones que hemos estado efectuando junto al ministerio de Medioambiente, personal de Conaf, nuestras policías y el Ministerio de Salud para poder fiscalizar, por ejemplo, la venta de leña en nuestra provincia, o también la emisión de partículas en cada uno de los domicilios, en donde se ha realizado una fiscalización ardua. Hoy día en momentos difíciles no vamos a aflojar tampoco, vamos a seguir realizando ese tipo de fiscalizaciones porque creemos que ese es el camino y es necesario mantenerlo”.