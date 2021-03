Parlamentarios de la zona se alinearon frente a suspensión de mega-elecciones de abril

Parlamentarios del distrito 21 dieron a conocer su opinión frente a la suspensión del proceso de elecciones en nuestro país los días 10 y 11 de abril, en una medida dada a conocer en las últimas horas por el Presidente Sebastián Piñera debido a la compleja situación sanitaria que afecta a nuestro país por la altas cifras de Covid 19.

Ante esto los parlamentarios de la zona fueron consultados por esta determinación, que pretende que los comicios se lleven a cabo a mediados del mes de mayo, en el proceso de campañas que mantienen las distintas candidaturas.

La diputada Joanna Pérez, al igual que los parlamentarios Iván Norambuena y Manuel Monsalve abordaron distintos aspectos asociados a la contingencia, el proceso eleccionario y la visión que –a juicio de los legisladores- debe tener el país en esta condición sanitaria compleja.

JOANNA PÉREZ:

La diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez se refirió a la decisión de suspender las elecciones para el mes de abril, en un anuncio realizado la noche de este domingo, indicó que “el Presidente tomó la decisión de posponer las elecciones, y sin duda que la Democracia Cristiana va a estar en favor de la vida y salud de las personas, pero aquí son distintas las aristas que tenemos que también poner sobre la mesa, y por tanto no puede ir aislado sin ninguna de las medidas para controlar la pandemia, para cuidar a la población y dar los apoyos económicos suficientes, no solo a las personas, sino que también a las pymes y el comercio afectado. Aquí hay un todo que no se ha resuelto y el gobierno sigue improvisando sobre la marcha en estas materias”, precisó.

En esa misma línea, agregó que “tenemos que asegurar que en sí, en esa fecha propuesta por el gobierno, vamos a poder tener elecciones, y para eso, también necesitamos datos de los expertos, y lo otro es que en caso de que pospongamos aquello no puede significar que ningún candidato, ningún partido, independiente u organización pueda sacar ventaja de esto; por lo tanto en materia de gasto, en materia de congelar las campañas, en materia de las garantías que deben tener todos candidatos en igualdad de condiciones, por lo que hay mucho que resolver todavía. Por lo tanto, nuestra bancada va a trabajar de manera seria y responsable, pensando en la salud de las personas, pero también en los ciudadanos y sus derechos políticos que se están viendo conculcados”, finalizó.

MANUEL MONSALVE

Por su parte el diputado del PS por el distrito 21 Manuel Monsalve valoró el anuncio, “estoy de acuerdo, la condición sanitaria de Chile es crítica y todos los datos indican que efectivamente va a haber un eventual colapso del sistema hospitalario, por lo que la atención de todo Chile debe estar puesta en controlar la pandemia”, precisó.

Además Monsalve manifestó que “el gobierno tiene que responder por garantizar que las medidas sanitarias efectivamente permitan, de aquí a mayo, controlar la pandemia, y esto implica corregir lo que el gobierno está haciendo. Las cuarentenas tienen que ser efectivas, y eso implica fiscalizarlas, pero también reducir la cantidad de permisos sólo para las actividades esenciales. El gobierno tiene que corregir y mejorar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que, la verdad, hasta el día de hoy sigue siendo deficiente”, acusó el parlamentario.

Finalmente llamó al gobierno a aplicar medidas económicas para las personas afectadas por el confinamiento, “con 16 millones de chilenos confinados no es posible mejorar las condiciones sanitarias sin protegerlos desde el punto de vista económico, por lo que volvemos a hacer un llamado al gobierno a mantener una protección financiera de carácter universal, un ingreso universal para las familias, esto mientras se mantengan las condiciones críticas que hoy vive el país”.

IVÁN NORAMBUENA

Finalmente el diputado oficialista Iván Norambuena calificó de “acertada” la medida dada a conocer por el gobierno de ingresar un proyecto para modificar la fecha de elecciones, “está en sintonía con las propuestas y sugerencias que han hecho los organismos asesores en materia de Covid, y que nos permite tener algún tiempo para ver el comportamiento del virus en nuestro país. Sin embargo sabemos que esto, ocasiona bastantes dificultades, sobre todo a quienes están encaminados en una campaña electoral, con compromisos financieros de por medio y un equipo de gente trabajando, por lo que hay dificultades que, de alguna manera, se tienen que superar, o por lo menos reorganizar, así que me parece que el Congreso tiene que pronunciarse lo antes posible para que la ciudadanía tenga la información adecuada”, finalizó.