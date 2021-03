Diputado Monsalve recurrirá a la comisión de medioambiente por denuncias de parques eólicos de Los Ángeles

Captura de video

El diputado por el distrito 21 Manuel Monsalve visitó a los vecinos de la localidad de el ciruelo sur, ubicados en la ruta que conecta Los Ángeles con Nacimiento, donde el parlamentario dio conocer que llevará a la comisión de medioambiente la denuncia de la comunidad por los parque eólicos existentes en la zona.

Según dio a conocer el parlamentario, “hemos estado con los vecinos del ciruelo sur, las trancas, de Virquenco, de Victoria, que ven como estas torres se están instalando cerca de sus casas. Lo que vamos hacer es que vamos a ir a la comisión de medioambiente de la cámara de diputados, primero porque no se ha garantizado adecuadamente la participación ciudadana en estos proyectos”, afirmó el parlamentario.

En esa misma línea agregó que “y lo segundo es que el sistema de evaluación de impacto ambiental está fallando ya que acá sólo hay declaraciones de impacto ambiental de proyectos que están siendo fragmentados y además de proyectos que una vez que obtienen la aprobación, son modificados para ejecutar proyectos distintos a los que calificó el sistema de evaluación de impacto ambiental”, precisó.

Finalmente Manuel Monsalve agregó que “vamos a pedir la intervención de la comisión de medioambiente, no para que los proyectos no se desarrollen, sino para que haya diálogo y se resuelvan y garanticen los derechos de las personas, eso no ha ocurrido y la superintendencia de medioambiente, el ministerio tiene que participar para proteger y garantizar los derechos de las personas”, finalizó.