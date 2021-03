En Santa Bárbara exigen término anticipado de proyecto hidroeléctrico en río Huequecura

Rechazo transversal expresaron comunidades de Santa Bárbara al conocer la nueva presentación de un proyecto para la construcción de una central hidroeléctrica de pasada en el río Huequecura. Tanto comunidades, agrupaciones ambientalistas y el municipio local han manifestado su oposición a la ejecución y puesta en marcha de esta iniciativa de generación.

José Castillo, vocero del Comité de Defensa de los Valles de Huequecura y Quillaileo, en entrevista con diario La Tribuna, expresó que el proyecto fue ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental se presentó el pasado 12 de febrero de este año. Se trata de la sexta vez que se presenta esa iniciativa que considera la construcción de una central de pasada que contempla generar 3.3Mw con un tiempo de construcción de dos años, y un período indefinido de operación.

Castillo fue enfático al expresar que las comunidades ambientales al Comité de Defensa urgen por medidas concretas “nuestro primer planteamiento es un llamado a la Autoridad Medioambiental, específicamente al Servicio de Evaluación Ambiental SEA, ya que las comunidades presentes en el territorio, actuando en conjunto y en oposición a esta central, hacemos un llamado a la autoridad medioambiental, para que se decrete el término anticipado de la evaluación del proyecto por carecer de información relevante y esencial para su evaluación”.

A juicio del vocero, la empresa encargada del proyecto “continúa omitiendo información relevante del territorio, por lo que hace imposible la evaluación de los impactos sobre el mismo, y para que este proyecto sea evaluado específicamente. La empresa omite antecedentes esenciales de la línea base, entrega datos errados muy distintos a la realidad objetiva a la del territorio, no identifica ni evalúa impactos asociados al componente medio-humano, y en particular no reconoce la presencia de población protegida por leyes especiales, como el pueblo pehuenche que vive y se desarrolla en la zona”, razones que consideran suficientes para que este proyecto no sea evaluado, según precisó.

A modo de ejemplo, José Castillo comentó que uno de los ingresos principales de la gente que vive y se desarrolla en la zona es el turismo rural, por lo que las personas se desenvuelven con los visitantes que llegan a conocer y disfrutar la zona.

En este caso, la empresa a cargo del proyecto presentó un estudio donde indicó que la cantidad de visitantes que llegaría al territorio en temporada estival no superarían los dos mil, cuando según los datos oficiales que maneja la agrupación serían, a lo menos, 100 mil personas.

MUNICIPIO SE SUMA

Durante la jornada de este miércoles, el alcalde de la comuna Daniel Salamanca y el Concejo Municipal se alinearon a la petición de las comunidades medioambientales y juntas de vecinos del sector, presentes en una actividad donde dieron a conocer su rechazo al proyecto.

En el salón del cuerpo colegiado, el jefe comunal comentó que “estamos aquí presentes con concejales, con dirigentes sociales, con funcionarios municipales que por sexta vez nos oponemos a la presentación que ha hecho la empresa hidroeléctrica los Morros de una central de pasada denominada Huequecura”.

“En esta oportunidad, hemos querido como gobierno comunal apoyar esta iniciativa de hacer esta oposición”, afirmó el edil que estuvo acompañado de concejales de la comuna. Uno de ellos, Edmundo Cofré, dijo querer “hablarle a la provincia, a la región y al país para hacer saber el abuso de esta empresa eléctrica para venir a atropellar a nuestra gente, y generando un cambio de vida a los santabarbarinos. Por eso, le solicito el apoyo a las autoridades de Gobierno correspondientes para que este proyecto lo rechacen por las fallas técnicas que presenta en su estructura”. Por su parte el concejal Juan Obreque agregó que “es un mal proyecto medioambiental, va a causar mucho daño a la comunidad obviamente por el tema de turismo que hemos estado desarrollando por estos ocho años, los que se van a ir por la borda, por lo que todas las personas de carácter político que tienen que intervenir en este proyecto debemos decirles que es pésimo y muy malo”, finalizó.