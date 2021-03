Ministro de Justicia descartó reposición de la pena de muerte

En el marco de los últimos actos de violencia que han involucrado a menores de edad a nivel país durante los últimos meses, desde distintas veredas políticas se ha manifestado la discusión sobre reincorporar la pena de muerte en Chile.

Al respecto el ministro de Justicia Hernán Larraín aseveró que “A mi modo de ver es difícil, porque hay compromisos internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se puede establecer la pena de muerte en aquellos delitos donde no existen, y si se ha suprimido, no se puede restablecer”, indicó la autoridad en conversación con Radio Infinita.

En este contexto enfatizó que “desde el punto de vista de los compromisos internacionales está claro. Si uno lee el artículo 4 de la Convención Americana, que es lo que se puede hacer y lo que no, y restablecer la pena de muerte o instalarlo en casos que no estaba, no está en las posibilidades”.