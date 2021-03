Profesional angelina relata la importancia de la Enfermería en el proceso de vacunación

Después del agua potable, las vacunas han sido la estrategia de salud pública de prevención secundaria más importante en el control de enfermedades que se pueden evitar, lo que contribuye a la reducción de la morbimortalidad y discapacidad en el mundo.

A esto hay que sumarle que el programa nacional de inmunizaciones es un bien público de cobertura nacional, derecho universal y gratuito, garantizado por el Estado y obligatorio, cuyo éxito depende de las coberturas alcanzadas.

Al respecto, Claudia Pizani, presidenta de la subsede Biobío del Colegio de Enfermeras de Chile, explicó que es ahí donde la enfermería cumple un rol fundamental dentro del equipo de salud, pues la vacunación no es solo administrar una determinada vacuna a un paciente objetivo, sino que va mucho más allá, por ejemplo: la cadena de frío es un componente esencial debido a que hay que mantener temperaturas adecuadas para el almacenamiento de las vacunas, la potencia, la calidad y, en último término, la capacidad de generar respuesta inmune en el organismo receptor, Además de la capacitación del recurso humano, la movilización y comunicación social con las personas que se van a inyectar.

Yenny Fuenzalida, enfermera del Cesfam 2 de Septiembre, es la persona encargada del punto de vacunación del Colegio Blanco Encalada, en Los Ángeles, y fue quien relató cómo se lleva a cabo la campaña y la importancia de su profesión en su ejecución.

Al respecto, explicó que la campaña comenzó un poco lenta, pero conforme fueron pasando los días, la cantidad de personas que iba a vacunarse fue en aumento. Asimismo, agregó que ha sido ordenado y cuentan con mucho apoyo.

“En este punto de vacunación contamos, en su mayoría, con funcionarios del Cesfam 2 de Septiembre, además de una enfermera de la Dirección Comunal de Salud y de la Seremi de Salud, que nos apoyan. Como casi todos trabajamos en el mismo lugar, nos afiatamos bien porque nos conocemos, sabemos cómo trabajamos y nos organizamos bien, por lo que no hemos tenido problemas en cuanto a la forma de operar”, relató Fuenzalida.

Si bien han sido parte de numerosas campañas de inoculación, sostuvo que esta en particular es nueva para ellos, ya que se trata de otra vacuna. Respecto al desarrollo de esta iniciativa, Fuenzalida señaló que “he visto a personas con muchas dudas, a otras que llegan dispuestas y con muchas ganas de vacunarse, y a quienes vienen con un poco de temor, que no querían inocularse pero que, con el paso de los días, la comunidad se ha ido informando un poco más y han tenido una mejor recepción respecto a la vacuna”.

De igual forma, detalló que la recepción de los pacientes ha sido muy positiva, ya que agradecen la posibilidad de poder vacunarse. Sin embargo, reconoció que hay quienes están muy preocupados por los funcionarios de Salud. “Eso se nota bastante. Agradecen que estemos aquí y nos piden que nos cuidemos, que piensan en que ojalá estemos bien”.

Sin duda, la Enfermería cumple un rol muy importante en lo que a la campaña de vacunación se refiere, puesto que es necesario considerar que trabajan con pacientes, sumado a que es un proceso nuevo donde la educación es fundamental.

Asimismo, “es crucial para llevar el orden de los registros, la responsabilidad de la vacuna, en este caso, y todo lo que conlleva el proceso. El tema pasa por mantener la responsabilidad de cumplir con lo que se nos solicita, de basarnos en los lineamientos que establecen el Ministerio y la Seremi de Salud. Además, todo el equipo se apoya en nosotros, somos como el referente del resto del equipo”, explicó Fuenzalida.

Apoyados por la Dirección Comunal de Salud de Los Ángeles, entidad que se encarga de entregar los lineamientos centrales, cada Centro de Salud Familiar se hace cargo de la organización de la campaña en los distintos puntos de vacunación desplegados por la comuna.

“Hay una enfermera que es la encargada del programa de vacunación del Cesfam; es ella quien lidera el proceso, con el apoyo de los demás colegas. Ella es, por ejemplo, quien nos entrega las vacunas contadas. Debemos recepcionarlas y también recepcionar las planillas de registro manual; se revisa el RNI (Registro Nacional de Inmunización) y existe un control riguroso en cuanto a registro y existencia de lo que recibimos versus lo que entregamos en cuanto a vacunas. Hay una organización exhaustiva en cuanto a lo que es la campaña de vacunación”, relató la profesional de la salud.

Asimismo, reconoció que este proceso ha sido muy importante para ella, considerando la importancia de su rol como educadora de la población y de las personas con las que labora a diario.

“Es gratificante trabajar en esto y tenemos toda la disposición de hacerlo. No he visto colegas que no quieran; el tema pasa porque aquí es cuando uno puede ejecutar todo lo que uno realmente es como profesional. Te permite estar en contacto con la gente, educar a la población, trabajar codo a codo con quienes han sido parte de esto desde el principio y sientes que eres parte de algo, sientes que estás aportando a esto porque logras entregar conocimientos basándote en evidencia, buscando información, leyendo”, expresó Fuenzalida.