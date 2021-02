Más de 300 personas recibirán subsidios DS1 del Minvu en la Provincia de Biobío

Un total de 320 personas se adjudicaron el subsidio habitacional correspondiente al Programa para Sectores Medios, otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). El beneficio contempla un monto desde las 1.100 hasta 2.200 UF para la construcción o compra de una vivienda nueva o usada.

A nivel regional, 1.072 personas fueron seleccionadas para recibir el subsidio DS1, los cuales se suman a una lista que contempla a otras 892 personas que fueron parte del primer llamado en julio de 2020, lo que da un total regional de 1.964 beneficiarios.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Sebastián Abudoj, explicó que “son más de 1.900 en toda la región del Biobío, y son personas que con su esfuerzo han salido adelante. Con este subsidio estamos llegando a personas de clase media para que con su esfuerzo y un crédito hipotecario puedan tener un ahorro en el pie y adquirir una vivienda propia ya sea usada o nueva.”

De los 1.072 seleccionados, 931 corresponden a la Modalidad Adquisición de Vivienda en sus distintos títulos y las 141 personas restantes prefirieron la modalidad Construcción en Sitio Propio. La entrega de subsidios se distribuyó entre las provincias de Arauco (47), Biobío (320) y Concepción (705),

Una de las beneficiadas, Valeria Zambrano, expresó que “estaba ansiosa y decía quiero ganar porque ya no quiero seguir arrendando. Me enteré por internet antes de ayer, me metí a la página y salía que era beneficiada.”

A nivel país, entre las regiones que concentraron mayor cantidad de beneficiados se encuentra la Metropolitana, con 4.470 personas, Valparaíso con 1.206 y la del Biobío con 1.072 seleccionados. Sobre esto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, puntualizó que “en este llamado seleccionamos a más de 10 mil familias de clase media del país que podrán acceder a un hogar definitivo. Sabemos lo difícil que resulta muchas veces tener una vivienda, pero como Gobierno nos comprometimos a ampliar las oportunidades para que más familias tengan una mejor calidad de vida.”

El proceso de postulación se desarrolló entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre del año pasado, y producto de la pandemia se realizó de manera digital.