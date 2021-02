Colegio de Profesores exigió salida del ministro Lucas Palacios tras polémicos dichos

Dirigentes del Colegio de Profesores entregaron este jueves, en la puerta del Palacio de La Moneda, una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera exigiendo la renuncia inmediata del ministro de Economía, Lucas Palacios, tras sus dichos contra el organismo.

“Estamos expresando nuestra queja formal en contra del ministro Lucas Palacios, por sus deplorables palabras expresadas días atrás en contra del profesorado nacional”, manifestó el presidente del gremio Carlos Díaz, de acuerdo a La Tercera.

“Las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado, y por ello…estamos exigiendo la renuncia de este ministro. No es posible que un ministro de Estado se refiera de esa forma no solo a los profesores de Chile, sino a cualquier trabajador. Por eso, creemos que no puede continuar en el cargo”, agregó.

El líder del magisterio dijo además que los dichos de Palacios son “de una postura absolutamente falsa. no entendemos la postura de este ministro que trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran más la situación. En sus palabras habla claramente de LOS profesores de Chile, habla en plural”.