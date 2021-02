Autoridades de Alto Biobío condenaron ataque y destrucción de antena de comunicaciones

En las últimas horas, autoridades de la comuna de Alto Biobío se refirieron a la destrucción y ataque que sufrió la construcción de un proyecto que buscaba instalar una antena de comunicaciones y telefonía celular en la zona cordillerana de la provincia de Biobío.

Recordemos que el pasado lunes 8 de febrero se confirmó este hecho, donde desconocidos quemaron los materiales que la empresa Elexsur tenía acopiados en un terreno particular en la comunidad de Ralco Lepoy, sector de Ralico, ex fundo Los Guindos, comuna de Alto Biobío, además de provocar la destrucción de diversos elementos como bolsas de cemento y materiales destinados al funcionamiento y operatividad de la estructura.

La instalación de esta antena permitiría mejorar el sistema de conectividad en la comuna cordillerana, donde esta estructura cumpliría una función alimentadora de otras antenas de la zona y así aumentar la conectividad a redes y señal de telefonía celular.

BUSCAR OTRA UBICACIÓN

El presidente de la comunidad de Ralco Lepoy, Ignacio Rosales, se refirió a este hecho a través de la página de Facebook oficial de la Municipalidad de Alto Biobío, donde indicó que “era un proyecto en el que tanto hemos trabajado como dirigentes para lograr esto, por lo que lamentamos el hecho y estamos muy molestos con la gente que hizo esto, que destruyó acá”.

A lo anterior, el dirigente de la comunidad agregó que “no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando para la gente y para la comunidad, pero lamentamos el hecho de gente cobarde que hace esto y que no son capaces de dar la cara. A mí me gustaría que la gente que hace esto diera la cara, no queremos que estas personas sigan destruyendo lo que tanto cuesta lograr. Además, nosotros queremos manifestar delante de la empresa el buscar otro punto donde quizás podamos conectar y tener una buena comunicación para nuestros hijos y para nuestra gente que tanto nos hace falta”, precisó.

Finalmente, Rosales enfatizó que “por eso estamos en este lugar de Chenqueco con el alcalde para dar a conocer mi descontento de ver todo esto destruido por unas personas irresponsables”, finalizó.

Ignacio Rosales, presidente Comunidad Ralco Lepoy

IMPACTO HACIA LA COMUNIDAD

El alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, presente en el lugar del ataque, catalogó el hecho como lamentable. Indicó que “acá hay materiales de construcción de la empresa telefónica de Movistar, la empresa ejecutora, en donde todo el territorio ha pedido señal telefónica, pero por hechos de personas irresponsables y cobardes, dañan la imagen de la comuna de Alto Biobío, especialmente de la comunidad de Ralco Lepoy. Hoy día la empresa se retira, entonces, ¿quién pierde? La gente de Alto Biobío pierde, perdemos todos, la desconfianza, lo difícil que es traer empresas a trabajar para que nos entreguen el desarrollo como señal telefónica, internet para los jóvenes y estudiantes, para adultos mayores, para conectar de mejor forma la posta, la escuela básica y la comunidad misma”.

El alcalde Piñaleo también destacó que “no compartimos el hecho de que haya sucedido esto, lo lamentamos mucho e invitamos a la empresa a tener una reunión, a conversar porque necesitamos este beneficio porque somos pehuenches y somos ciudadanos que hacemos patria y necesitamos formar parte del desarrollo, pero el desarrollo con identidad”, señaló.

Finalmente, hay que recordar que este ataque se suma a otras situaciones similares ocurridas anteriormente en la zona, y que además generó que la empresa Movistar decidiera paralizar los trabajos de esta estructura de comunicaciones de manera indefinida.