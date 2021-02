Familia nacimentana protagonizó campaña en redes sociales para buscar a héroes anónimos

En tiempos de pandemia, las redes sociales han sido una plataforma importante de ayuda a la comunidad para levantar diversas campañas y causas solidarias, así como para dar a conocer la molestia de diversas comunidades por un tema en común.

Sin embargo, durante esta semana -a través de distintos grupos comunitarios de redes sociales de la comuna de Nacimiento -se hizo viral una campaña protagonizada por una familia de la comuna alfarera cuyo fin era muy diferente al resto.

En lo concreto, se buscaban antecedentes de tres hombres desconocidos y que fueron protagonistas de un gesto de solidaridad y ayuda desinteresada.

Alejandro Novoa sufrió un accidente en su bicicleta. Colisionó con un auto que habría realizado un viraje no permitido en la avenida Julio Hemmelmann, dejándolo tendido en la calle y con lesiones de consideración.

La ayuda de estos desconocidos fue fundamental para el accidentado, gesto que no pasó inadvertido por la familia del joven que decidió aventurarse en redes sociales y pedir ayuda a la comunidad para encontrar a estos hombres y así destacar ese gesto.

HISTORIA DEL ACCIDENTE

Para conocer más detalles de esta historia, Diario La Tribuna se contactó con Gabriela Novoa, hermana de Alejandro Novoa. “Mi hermano es deportista, salió a andar en bicicleta y venía de regreso a casa desde el cerro La Virgen por la avenida Julio Hemmelmann. En el trayecto, vio estacionado un auto en una garita a la salida del liceo, yendo hacia el Hospital”.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, sorpresivamente “el auto viró en U para entrar al frente. Alejandro intentó disminuir su velocidad apretando sus frenos, pero perdió el equilibrio y se arrastró por la carretera, chocando su cabeza contra las ruedas del auto. Quedó tirado en la carretera mientras que el conductor del auto quedó en estado de shock sin reaccionar. Sólo decía que él no lo había visto”.

En ese momento, tres hombres que transitaban en el lugar se percataron de la emergencia y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a entregar los primeros auxilios a Alejandro mientras llegaba personal de emergencia al lugar.

“Una persona le prestó los primeros auxilios a mi hermano. Luego bajó un señor de una camioneta y empezó a ayudarlo y a preguntarle su edad, su nombre, si sentía sus piernas, sus brazos. Luego, llegó una tercera persona y entre ellos decidieron llamar a mi mamá y advertirle de lo ocurrido. De los tres, hubo uno que se dirigió al hospital de Nacimiento para alertar de lo ocurrido. Llegó la ambulancia y lo trasladaron al hospital de Los Ángeles”.

Alejandro Novoa, el joven ciclista que se recupera de su accidente.

Ya en la capital provincial, “gracias a Dios la doctora nos decía que su bicicleta – en la cual mi hermano ha invertido mucho dinero- además de sus implementos de seguridad, su chaqueta reflectante, sus guantes y su casco, le favorecieron para que no perdiera la vida, además de la respuesta oportuna de quienes lo ayudaron”.

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES

Debido a este noble gesto de parte de estas tres personas, Gabriela aseguró que “como somos una familia cristiana evangélica, conversamos como familia – papás, hijos, nieta -, y decidimos buscar a estas personas que prestaron los primeros auxilios a mi hermano”.

“Él estaba con el suelo, quiso levantarse e irse a la casa, pero estas personas con un corazón muy generoso, muy bondadoso, con amor al prójimo, le entregaron todo el cuidado. Al ver que se encontraba lesionado lo mantuvieron en el lugar y le entregaron toda la ayuda que necesitaba. Como familia, queríamos agradecer este gesto y rescatar que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, es totalmente válido que uno no se quiera acercar a una persona que no porta una mascarilla –y mi hermano no la estaba usando porque estaba haciendo deporte- pero ellos me dijeron que no les importaba eso, porque ellos querían ayudar”.

Además Gabriela explicó que “para nosotros además esta campaña es de sensibilizar a las demás personas que aún existen personas nobles de buen corazón, y que las redes no solo sean para funar o discriminar, sino que también sea una buena instancia este gesto de amor y de bondad que tuvieron hacia el prójimo estas tres personas de Nacimiento”, destacó.

LOS PROTAGONISTAS

La familia tomó contacto con Antonio Fernández, Hugo Álvarez y Jorge Zambrano, los desconocidos que no dudaron un segundo en ayudar y prestar los primeros auxilios en un momento de emergencia y entregar toda la ayuda necesaria para quien se encontraba tendido en la calzada producto de este choque.

Por lo mismo, Gabriela comentó que realizaron una publicación en agradecimiento a través de redes sociales, donde se vieron sorprendidos por la positiva respuesta de la comunidad al conocer esta historia que destacó la solidaridad de quienes tuvieron la oportunidad de hacer el bien, y no lo dudaron un segundo.