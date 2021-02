Dos estudiantes angelinos del Liceo Alemán alcanzaron puntaje nacional en matemáticas

Este miércoles se dieron a conocer los puntajes nacionales de la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria (PDT). En Los Ángeles, dos alumnos del Liceo Alemán del Verbo Divino obtuvieron puntaje nacional en la prueba de matemáticas. Ambos, egresaron del colegio con el promedio más alto de su generación.

Uno de ellos es Francisco Medina, de 18 años, quien se graduó del Liceo con nota final 6.9, y aseguró que su fuerte siempre han sido los números. “Hace un par de meses saqué el primer lugar en unas olimpiadas a nivel regional. Siempre me han gustado las matemáticas y se me hacen fáciles, tenía la esperanza de lograr sacar puntaje nacional”, dijo.

En cuanto a la preparación que tuvo para realizar la PDT, Francisco explicó que “hice muchos ejercicios. Creo que este año hice más de 80 ensayos en todas las áreas, no solo en matemáticas. También fui al preuniversitario, lo que me ayudó mucho como entrenamiento”.

Además del preuniversitario, el alumno recibió apoyo fundamental de parte de su familia y sus profesores. Frente a esto, Francisco manifestó que “recibí mucha ayuda de parte de mi familia y de los profesores del colegio. Gracias a eso, no me afectó tanto el tema de las clases online. Pude seguir mi ritmo normal de mis estudios.”

En relación al proceso de postulación a las diferentes universidades del país, el alumno mencionó que hasta el momento opta por la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile o en la Pontificia Universidad Católica.

UNA NOTICIA INESPERADA

En el mismo establecimiento, el alumno Sebastián Arzola, de 18 años, también logró puntaje nacional en la prueba de matemáticas. El estudiante finalizó la enseñanza media con promedio 6,9, y asegura que a pesar de tener una buena base para enfrentarse a la prueba, la noticia fue inesperada. “Tenía la seguridad de que me había ido bien, pero la verdad nunca imaginé ser puntaje nacional. Incluso, cuando me llamaron tenía la duda si era verdad o no hasta que llegó un correo del Ministerio de Educación”, contó.

Al igual que Francisco, Sebastián tuvo una intensa preparación para realizar la PDT. Frente a esto, el alumno explicó que “hice preuniversitario. Ahí me dieron una beca por mis notas, me facilitaron el acceso y todo el material necesario para prepararme”.

En relación a su apoyo familiar, el estudiante contó la alegría que significó para sus cercanos obtener puntaje nacional. Respecto a esto, Sebastián expresó que “mi familia está demasiado contenta. Hemos recibido felicitaciones de mis tías, de muchos familiares y también de gente del colegio. Mi mamá todavía recibe llamados telefónicos”.

Sebastián también finalizó su enseñanza media con clases en modalidad online. Frente a esto, el alumno manifestó que “para mí, cuarto medio fue repasar las materias que yo había visto en años anteriores, entonces como yo ya tenía el conocimiento adquirido para mí solo fue repasar lo que ya sabía”.

Sin embargo, el estudiante agregó que ese no fue el caso de todos sus compañeros, porque “habían algunos que no entendían muy bien ciertas materias, y en cuarto medio se les hizo más difícil porque no les explicaron de la misma manera que en clases presenciales. Entonces creo que a ellos les faltó más apoyo”.

En cuanto a la elección de las carreras universitarias, Sebastián señaló que su primera opción es Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile. “No tengo claro cuál ingeniería, pero si la Universidad Católica porque me gusta la flexibilidad de malla. Primero quiero entrar al plan común y después decidir el área”.

Este jueves, el Departamento de evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile (Demre) publicó el resto de los puntajes de la PDT rendida por los estudiantes chilenos. Según el calendario oficial, desde el 11 al 15 de febrero estará abierto el proceso de postulación a las universidades e institutos de educación superior.