El calvario del hombre que recibe cientos de llamadas telefónicas al día por error

Las redes sociales se han transformado en una fuente importante de información debido a la contingencia sanitaria. Por lo mismo, muchos intentan contactar, a través de los medios digitales, a alguna institución pública para obtener información. Así, se pueden conseguir números de teléfono, correos y otra manera que ayuden a realizar un trámite desde la comodidad de la casa.

Sin embargo, no siempre la información es confiable y las páginas que podemos encontrar a través de redes sociales no son las oficiales, por lo que esto puede traer diversos inconvenientes.

EL CASO

Este es el caso del angelino Francisco Rivas, vecino de nuestra comuna quien hace un tiempo vive una particular situación. En un comienzo era una anécdota pero que ahora es un verdadero calvario.

Hace dos años, su número telefónico personal fue publicado en una cuenta de Facebook de un supuesto centro de salud de nuestra comuna. Por lo mismo, lo empezaron a llamar personas que necesitaban información o pedían horas médicas, entre otros trámites.

En un comienzo, pensó que era una broma pero los llamados comenzaron a crecer con el paso del tiempo, y se han incrementado considerablemente en los últimos días debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país.

Francisco nos relató que acudió al centro de salud a consultar por esta situación que lo afectaba pero, aseguró, nunca obtuvo una respuesta concreta.

Mientras tanto, seguían y seguían los llamados para solicitar horas al médico, interconsultas, preguntar por horas al dentista, y con horarios tan diversos durante el día, que lo interrumpían en labores diarias o lo despertaban muy de madrugada.

En conversación con Diario La Tribuna, Francisco Rivas nos relató que “actualmente estoy recibiendo de 20 a 30 llamadas todos los días, y ahora, hace poco, cuando empezó esto de la vacuna es peor, me llaman todos los días, a cada rato”.

Su vía crucis sigue: “Me preguntan que cuando pueden ir, e incluso me han enviado hasta whatsApp para preguntar por horas, atención de matrona y un montón de cosas. Si Ud. se mete a esta página, sale mi número y dice que tienen que integrarse a whastapp y todo. Incluso hace algunos minutos atrás me estaban llamando para buscar información”.

El atribulado hombre nos indicó que “esto es un mal para mí, y para las personas que llaman porque lo hacen personas adultas que no tienen mucha información. Yo les respondo y les digo que este es un número particular y les cuelgo, pero a los dos o tres minutos vuelven a llamar. Me llama la persona que acompañaba al que llamó primero, entonces no se convencen que este no es el número del centro de salud, y me llaman a las 7 de la mañana, a las 8 y uno puede estar ocupado, pero no me dejan de llamar”, relató.

Francisco nos contó que incluso hay personas que lo han increpado por no entregar la información que necesitan debido a que le piden horas a médico y, ante su negativa, se ofuscan y lo ofenden exigiéndole una solución que, ciertamente, el afectado no les puede entregar.

PÁGINA NO OFICIAL

Diario La Tribuna realizó diversas consultas en relación a este problema que afecta a Francisco Rivas y las erróneas llamadas que recibe día a día, por lo que buscamos a través de Facebook esta página a la que el afectado hace alusión.

Si bien posee el nombre de un establecimiento de salud de nuestra comuna, se trata de una página no oficial. Al ingresar a ella se ve claramente el número de don Francisco en la esquina superior izquierda como contacto, además de otros datos de salud y diversos asuntos.

Esta plataforma posee alrededor de mil seguidores y personas que registran visitas en este lugar y etiquetaron al centro de salud pensando que se trata del oficial. Quizás muchos de ellos al momento de necesitar información, acudieron a este lugar y llamaron al número de Francisco, sin saber el calvario que ha vivido este angelino durante dos años.

A principios de este mes se publicó en esta red social no oficial un mensaje que informa a la comunidad que las publicaciones que realiza esta plataforma no tienen relación con el centro de salud. También afirma que la cuenta es falsa, por lo que se espera de esta manera terminar con el calvario de Francisco Rivas, y estos dos años de malos ratos con cada llamada recibida a su teléfono celular.