El emprendimiento femenino que logró consolidarse en Los Ángeles

De acuerdo a la Oficina de Desarrollo Empresarial y Turístico de la Municipalidad de Los Ángeles, quienes más logran emprender son los hombres, y la mayoría de los emprendimientos femeninos avanzan más lento. Sin embargo, en la región una gran cantidad de mujeres ha logrado establecer sus negocios.

Este es el caso de Magdalena Medina, directora y fundadora de la Radio Magdalena 1290 A.M, ubicada en calle Valdivia 300 en Los Ángeles.

El emprendimiento comenzó en el año 2003 y a pesar de una serie de barreras, hoy se encuentra consolidado como la única radio en Los Ángeles que es propiedad de una mujer.

Magdalena, relató la trayectoria que recorrió, para lograr establecer este medio de comunicación en la comuna. “Estudié publicidad con mención en medios de comunicación en un instituto en Concepción, y entré a hacer la practica en la radio O’Higgins. Después de eso, trabajé un par de años en la radio La Amistad, dónde me hice cargo de la parte comercial, hasta que decidí postular a la concesión para tener la radio”, relató Medina.

El proceso no estuvo libre de adversidades, sin embargo, manifestó la satisfacción al ver el resultado de su esfuerzo.

“No muchos creían en lo que yo podía hacer. Pero aun así, el 2000 postulé a la concesión, me costó mucho así que tuve que luchar contra viento y marea. He logrado avanzar y el año 2019 el Ministerio del Trabajo me entregó un reconocimiento a la perseverancia y a la trayectoria por mi labor radial”, destacó Medina.

Además, la directora de la Radio Magdalena agregó que “me sentí muchas veces discriminada por el hecho de ser mujer, pero soy una persona perseverante, me ha costado mucho y estoy muy agradecida de lo que logré. Para mí la radio es un servicio a la comunidad y por lo mismo siempre tratamos de llegar a todo tipo de público”.

En cuanto al apoyo recibido para consolidar el proyecto, la emprendedora mencionó que “tuve harto apoyo de adjudicación a varios fondos de medios, también de la Municipalidad de Los Ángeles, el comercial El Copihue, La Selecta, entre otros clientes que partieron conmigo y algunos que se han ido incorporando en el camino”.

Frente a la crisis sanitaria por Covid-19, asegura y agradece que la radio 1290 A.M no se vio afectada económicamente. En relación a esto, Medina hace un llamado a los emprendedores a reinventarse y perseverar, recalcando que “esta pandemia nos tiene que servir para actualizarnos, para aprender cosas nuevas, fortalecer la creatividad y no decaer. Todos deberíamos ver el vaso medio lleno, y trabajar para ir mejorando”.