Los Ángeles: acusan actitud “agresiva” y “contestataria” por parte de personas fiscalizadas

Agresiones físicas a funcionarios de la salud, e incluso a personal de las fuerzas de orden y seguridad se han registrado durante las últimas semanas en Los Ángeles, comuna que por su alto número de contagios de Covid-19 lleva más de un mes bajo medidas restrictivas de movilidad.

Mirna Gutiérrez encargada de acción sanitaria y de fiscalización de la delegación provincial de la seremi de Salud Biobío, informó que la infracción más común que cometen las personas es el no contar con su permiso temporal, que en plena cuarentena es indispensable para desplazarse.

“La gente que anda por la calle normalmente no tiene salvoconducto, no respeta el uso de mascarilla, y por otro lado hemos encontrado también algunas empresas que no son esenciales que están abiertas, y a esos se les ha cursado sumario sanitario”, detalló la profesional.

Pero sin duda lo más grave, es que se ha detectado en la población una actitud “un poco agresiva, contestaría y eso a nosotros nos ha creado bastantes conflictos en relación a nuestras fiscalizaciones, porque la gente no entiende que en realidad lo que estamos haciendo es hacia el bien de ellos, y la verdad es que muy pocas personas lo entienden”.

Gutiérrez pidió comprender que el sumario sanitario es el último paso de la fiscalización, cuando la educación y la prevención no dan resultados favorables.