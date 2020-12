Hoy partió la cuarentena total para Los Ángeles tras aumento explosivo de casos Covid-19

A las 05.00 horas de hoy, Los Ángeles entró a la Fase Uno del Plan Paso a Paso, determinación del Ministerio de Salud que busca reducir la movilidad en la comuna, tal como se vio el fin de semana pasado, donde el número de personas disminuyó, aunque no totalmente.

Ahora los angelinos tendrán la posibilidad de salir de sus hogares solo si trabajan en rubros esenciales con un permiso colectivo facilitado por su empleador, o bien, con un permiso temporal para actividades específicas estipuladas en comisariavirtual.cl, que ofrece dos chances a la semana.

Y es que la situación es compleja y las estadísticas así lo demuestran, luego de que el pasado 30 de noviembre la provincia de Biobío superara los 7 mil casos acumulados de Covid-19, mientras que ayer llegó a los 8050 en total, por lo que tardó solo 13 días en sumar mil nuevos afectados, a diferencia de la vez anterior, en que lo hizo en 21 jornadas. Ello da cuenta del acelerado ritmo de propagación que alcanzó el virus en el territorio compuesto por las 14 comunas.

De ahí la importancia de ubicar cuanto antes a quienes padecen la enfermedad, como lo plantearon desde la Seremi de Salud al pedir “que las personas consulten lo más rápido posible en menos de 24 horas al tener cualquier sintomatología asociada al coronavirus”, y a su vez, a quienes han sido diagnosticados, a declarar todos “los contactos estrechos, es importante para mejorar nuestra trazabilidad”.

Actualmente, la provincia tiene 92 brotes activos con 627 personas involucradas, de acuerdo al último reporte de la jefa de Salud Pública regional, Cecilia Soto, quien precisó que “el 67,1% corresponden a brotes familiares, y el 26,8% laborales”.

CONTROL EN COMUNAS ALEDAÑAS

Desde las 05.00 horas de este sábado, nuevamente las comunas de Cabrero, Laja y Yumbel tuvieron confinamiento de fin de semana, por lo que se efectuó control de la normativa Covid-19 con personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad, de la Autoridad Sanitaria y de los municipios.

Revisa las declaraciones del los alcaldes:

“Tenemos diez sumarios sanitarios, y de verdad lo quiero decir, para quienes tienen estos sumarios, se van a ver muy complicados, porque son sumarios que tienen valores muy elevados, y se deben a estar sin el permiso de desplazamiento correspondiente, y también hay dos detenidos por no tener documentación”.

Mario Gierke, alcalde de Cabrero

“Se han devuelto muchos vehículos que no traen los permisos para ingresar, y lo más extraño es que salen de la ciudad de Concepción, que está en las mismas condiciones que nosotros, y no sabemos por qué no se les hacen los controles a la salida; además, nosotros estamos súper escasos de Carabineros, no tenemos militares, y estamos trabajando poco menos que a pulso, pero estamos cumpliendo”.

Juan Cabezas, alcalde de Yumbel

“Tenemos como comuna la meta de demostrarle a la autoridad que somos capaces de disminuir las cifras de contagios, y estas son medidas que espero tiendan a facilitar esta labor, recordando el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de las manos. De hecho, hay un turno preparado para toda la semana, vamos a trabajar de lunes a domingo”.

Nelson Castro, encargado de Seguridad de Laja