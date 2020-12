Ocho asintomáticos fueron detectados en búsqueda activa que se desarrolló ayer en Los Ángeles

Ayer, el Servicio de Salud Biobío desarrolló una nueva Búsqueda Activa de Casos, en calle Freire, a un costado del supermercado, destinada a quienes ya habían salido con su permiso de compras, y que tuvieran la intención de testearse de forma gratuita.

Javier Mora, coordinador de emergencias y desastres de la repartición pública, sostuvo que “a pesar de que estamos en cuarentena y con lluvia, igual las personas que han venido con su pase han podido tomarse el PCR, lo que para nosotros es muy importante, porque en este minuto es súper clave encontrar a los portadores asintomáticos para poder aislarlos”, declaró.

El profesional añadió que “el crecimiento de esta pandemia es logarítmico, y a veces aislando a una persona evitamos una cantidad enorme de contagios, por lo tanto encontramos dos, encontramos tres, ya paramos una cadena de contagios que viene hacia adelante. La positividad ha ido aumentando, porque tenemos el virus está circulando comunitariamente”.

La iniciativa ha tenido una buena recepción en la ciudadanía, especialmente para quienes necesitan tomarse el test y por dinero no han podido hacerlo en el sistema privado, como explicó Ariel Escobar, uno de los beneficiados.

“Estoy postulando a un trabajo, y el trabajo me resultó, pero me dijeron que tengo que llevar mi examen de PCR, y al estar desempleado me complicó, porque yo consulté en una clínica particular y me salía 37 mil pesos. Hoy día en la mañana (sábado) veo mi Facebook, veo en La Tribuna que estaban publicando que estaban haciendo el examen gratis, saque mi permiso como corresponde, y aquí me están dando una solución porque voy a poder trabajar”, contó agradecido Escobar.

Para esta semana se anunciaron nuevas BAC en distintas comunas de la provincia: hoy en Nacimiento, el martes en el centro de Los Ángeles y en Tucapel, el miércoles en el sector norte de la capital provincial, el jueves en Quilaco, y el viernes en Quilleco.