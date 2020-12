Postnatal de Emergencia: presentan proyecto de ley para extenderlo hasta marzo del 2021

Las diputadas Gael Yeomans (CS), Maite Orsini (RD) y el diputado Marcelo Díaz (Unir) junto a Andrea Iturry, vocera del Movimiento Ciudadano Postnatal de Emergencia, presentaron un proyecto de ley que permite extender esta licencia hasta el próximo 13 de marzo.

Al respecto Iturry explicó que el 24 de octubre se acabó el beneficio por lo que “40 mil mamás que ya no obtienen licencia. Nosotras estamos angustiadas porque no tenemos dónde dejar a los niños. Las salascunas no todas están abiertas y los que sí, tienen un aforo mínimo, entonces no hay espacio para todos los niños que tendrían que ir” según consignó TVN.

En tanto Yeomans, manifestó que “vamos a dar todas las peleas para que el proyecto sea constitucional y esperamos que el Gobierno lo apoye. Si no le dio respuestas durante meses, lo mínimo es que hoy se ponga en sus zapatos y tenga empatía. Las que están esperando una respuestas son las madres que no tienen solución, en medio de un rebrote”.

El proyecto eliminaría aquella parte del anterior que el beneficio duraba sólo 90 días, para que sea renovable por 30 días consecutivos mientras esté vigente el Estado de Catástrofe.