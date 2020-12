Prohíben funcionamiento de ferias para evitar aglomeraciones y disminuir riesgo de contagios

Una manifestación en el frontis del Municipio de Los Ángeles realizó la agrupación “Los que Sobran”, que según su vocera Gisel Aguilera, reúne a familias con distintas necesidades económicas, quienes comercializan productos un par de días a la semana en el parque Estero Quilque.

Según su relato, fueron retirados del lugar con la fuerza policial, para impedirles que desarrollen su actividad. “Aquí no hay comerciantes, no hay feriantes, somos familias que estamos sin trabajo y que no tenemos de donde más sacar recursos para comprar pan, pagar arriendo y los gastos básicos”, declaró.

La determinación de suspender el desarrollo de esta actividad y la feria de Santiago Bueras, se tomó en una reunión de la Autoridad Sanitaria con el Municipio y la Gobernación, indicó Mirna Gutiérrez, jefa de acción sanitaria de la Seremi de Salud Biobío.

“Los mapas de calor y de movilidad presentan como un sector de alto riesgo, ante lo cual en una reunión tanto con el municipio, como con el gobernador, se determinó que por ahora no se permitirá el funcionamiento de las ferias emprendedoras del lugar, esto es Santiago Bueras, y una feria que se ha estado colocando en los últimos días en Padre Hurtado”, recalcó.