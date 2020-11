Adulto mayor con Covid-19 lleva cuatro días esperando traslado a residencia sanitaria en Los Ángeles

Carlos Hoare de 77 años padece asma y además artrosis. El martes fue traslado hasta la asistencia pública por una descompensación respiratoria, instancia en que le tomaron un examen PCR, que horas más tarde confirmaría que padece Covid-19.

“Me puse en contacto con la administración de la residencia sanitaria, me dijeron que entre 12 y 24 horas me venían a buscar (vive camino a Cerro Colorado). Luego que pasaron 36 horas vuelvo a insistir, me recepcionan mi reclamo e insistencia, y me dicen que en 12 horas me van a venir a buscar, estamos a 21 y todavía no pasa nada”, denunció afectado a Diario La Tribuna.

Lo que más teme el adulto mayor, es contagiar a su esposa. “Yo soy un agente contaminante, tenemos 77 años, a ella le hicieron el isopado pero dio negativo, qué están esperando, que yo la contamine?”, declaró, al tiempo en que dijo sentirse preocupado, “porque puedo contaminar a mi hijo, a mi nieto y a mi nuera que viven en el mimo sitio”.

Y añadió que “veo negligencia y algo de mentira en esto, porque dicen que los más vulnerable somos los de la tercera edad y aquí no pasa nada, me sigue afectando sicológicamente, y ellos no tienen respuesta”, lamentó.

Diario La Tribuna se contactó con la delegación provincial de la Seremi de Salud de Biobío, desde donde se espera una respuesta.