Concejala Yasna Quezada fue denunciada ante fiscalía por repartir gallinas en plena cuarentena de fin de semana

Complicada está la concejala Yasna Quezada, luego que fuera denunciada ante Carabineros por la entrega de 2.500 gallinas a los vecinos de campamentos en Llano Blanco.

De acuerdo a lo informado por el teniente Alexander Beltrán, jefe (s) de la subcomisaría de Paillihue, recibieron fotografías que daban cuenta del hecho que se registró la tarde del sábado, las que fueron remitidas a Fiscalía, en una denuncia por infracción al artículo 318.

Consultada al respecto, Quezada reconoció los hechos, y explicó que “entrego gallinas hace mucho tiempo, hace tres años, y lamento que haya una denuncia, porque yo coordino, no de un día de para otro la entrega de gallinas, tenía organizado entregar las 2.500 gallinas con una semana de anticipación”.

Añadió que “el camión (procedente de Chillán), entró sin ningún problema a la ciudad, y coordiné con los vecinos que llegarán los vehículos con las mascarillas, guantes y entregué con toda las precauciones”.

Finalmente hizo ver que “a mi me pilló desprevenida esto, no esperábamos estar en fase dos, y yo siempre he estado haciendo mi pega y trabajando, haciendo diferentes cosas con los vecinos, de acuerdo a sus necesidades, sin exhibir las ayudas en redes sociales”, remató.

Diario La Tribuna consultó a la Autoridad Sanitaria sobre lo anterior, desde donde indicaron que “vamos a esperar que nos lleguen los antecedentes de Carabineros para ver si ameritan Sumario Sanitario además del proceso que se abrió por Código Penal”.