Alcaldes que retroceden y avanzan en el “Plan Paso a Paso” pidieron a la comunidad cumplir con la normativa Covid-19

Cada día que pasa Los Ángeles rompe récords, tal como se vio ayer, en que según el reporte de la Autoridad Sanitaria llegó a los 58 casos nuevos diarios (dos más que el domingo pasado) y 253 activos, los números más elevados en estos ocho meses desde el inicio de la pandemia.

“Se hizo todo lo posible pero el número de contagios es tan alto, que era muy difícil con las estrategias que teníamos poder bajar esos contagios y no tener el riesgo de que estos aumentaran sin control, yo creo que la medida lamentablemente es oportuna por la condición que estamos viviendo”, reconoció el alcalde Esteban Krause.

Para el edil, que fue notificado primero por el seremi Héctor Muñoz y luego por el intendente Sergio Giacaman, “esta es una mala noticia que nos ha indicado el Gobierno a través del Ministerio de Salud, una mala noticia desde el punto de vista económico, emocional y social, entendiendo que habíamos hecho un esfuerzo por varios meses para no tener cuarentena ni cordones sanitarios”.

“Las medidas son bastante débiles, yo habría esperado que por lo menos los fines de semana pudiera haber más restricciones en cuanto a la apertura de algunos tipos de comercio, pero lamentablemente no es así. Lo que se va a tratar de fiscalizar fuertemente es la movilidad de las personas, es decir, las personas tienen ciertos argumentos o ciertos requerimientos por los cuales pueden hacer uso de los pases diarios y, en ese sentido, se va a hacer una fiscalización intensa”, anunció evidentemente preocupado el jefe comunal angelino.

SORPRESA EN NACIMIENTO

Nacimiento presentó este jueves 14 casos nuevos de coronavirus, con un total de 413 acumulados, y 28 activos. La comuna ha vivido peores momentos en estos ocho meses desde la llegada de la pandemia, no obstante por primera vez enfrenta restricciones de movilidad.

Por ello sorprendido se manifestó el alcalde Hugo Inostroza cuando cerca del mediodía de ayer, el intendente Sergio Giacaman le informó, vía telefónica, que retroceden en el Plan Paso a Paso, ya que junto al Comité Covid –que había sesionado el día anterior- no vieron cerca una determinación de esta índole.

“Hay una decisión de la Autoridad Sanitaria que hizo cálculos regionales, en base a las camas críticas disponibles, al colapso que puede haber del sistema público, a las comunas que han ido subiendo sus números también, porque la comunidad no ha tomado conciencia que este tema está presente, el virus se mantiene, y mientras más se movilice más riesgo de contagio existe”.

“Estamos muy ligados a la comuna de Los Ángeles que tiene también numero altos, asumir esa decisión, pedirle a la ciudadanía que también sumemos y colaboremos con estas restricciones que implica el paso dos, y a respetar la cuarentena que empieza el día sábado a las cinco de la mañana y que no sabemos hasta cuándo (…) es una mala noticia, pero que asumimos con responsabilidad”.

DE VUELTA A LA ETAPA DE TRANSICIÓN

En la vereda opuesta los alcaldes de las intercomunas Laja y San Rosendo festejaron el anuncio, que les permitirá salir de la fase dos el próximo lunes a las 05:00 AM, no obstante de inmediato anunciaron que no escatimarán en esfuerzos para mantenerse allí.

En Laja este jueves no sumaron nuevos casos de Covid-19, y de 380 contagiados, solo 14 están en posibilidad de transmitir la enfermedad. Sin embargo al momento de la determinación del Minsal, los activos bordeaban los 80, y tres personas fallecieron a causa de la enfermedad en solo una semana.

El edil Vladimir Fica dijo que “ha sido súper duro para nosotros de haber estado en fase tres bajar a fase dos, no es fácil, es complejo, es difícil, de una incomodidad tremenda, un hacinamiento de los fines de semana complejo para las familias, pero era necesario”.

Finalmente Fica emplazó a la ciudadanía a “tomar con seriedad esto, el pasar de fase dos a tres es un trabajo en conjunto con la comuna, con la Autoridad Sanitaria, con todos los vecinos y no tenemos que perder eso, va a ser responsabilidad nuestra perder esa fase tres y pasar a fase dos va a ser responsabilidad de todos”.

En la misma línea el alcalde de San Rosendo, Rabindranath Acuña señaló que en el peor momento de la comuna llegaron a tener 12 casos activos, lo que “fue producto de contagios comunitarios, entre familia producto del desorden o la indisciplina de participar de algunas convivencias, que siempre han sido normales, pero en tiempos de pandemia debemos ser respetuoso de lo que está sucediendo”.

Precisamente esta comuna fue la primera escogida en la provincia para el estreno de las cuadrillas de educación sanitaria, iniciativa que el edil agradeció, porque enfatizó “no nos gusta lo punitivo, ni estar por la vía en la multa de la sanción, de la retención, obligando que hagan algo que es de toda lógica como es cuidarnos y cuidar al otro”.

Cabe mencionar que la comuna ferroviaria tiene un total acumulado de 49 casos, sin activos, y es el territorio que mejor comportamiento ha mostrado en estos meses de pandemia, no obstante por su cercanía con Laja, y como estrategia geográfica, se decretó en fase dos.