Rugby Callaquén dice presente en selección regional con jóvenes promesas

Los referentes locales luego de consagrarse monarcas absolutos a nivel regional en la categoría adulto, actualmente buscan seguir manteniendo su jerarquía y nivel deportivo, cultivando un semillero de jóvenes representantes en sus categorías inferiores. Intención que se ha visto potenciada por la llegada de un Centro de Alto Rendimiento, el cual está ubicado en Concepción. Su arribo se da en el marco de las políticas de Sudamérica Rugby, acopladas por la Federación chilena, para el plan del Alto Rendimiento.

Se trata de cuatro centros distribuidos a lo largo del país que esperan funcionar como un lugar de formación de jugadores y profesionales del rugby, para alimentar a Selknam, los Cóndores, y futuras franquicias que se sumen al profesionalismo.

Según precisaron desde la Rugby Chile, estos recintos buscan ser el núcleo del desarrollo no solo del alto rendimiento, sino de la capacitación y el crecimiento de cada una de las asociaciones, con una especie de mini federación en cada una de las zonas.

Sin duda, la instauración de este centro representa una gran oportunidad para los elencos de la zona, “El Rino” actualmente cuenta con cuatro de sus jugadores pertenecientes a su semillero (Sub 15), quienes fueron llamados a formar parte de la Selección Regional.

Al respecto Daniel Reyes Molina entrenador de las categorías inferiores de Rugby Callaquén precisó que “con el plan de desarrollo enfocado en jugar a largo plazo, está el potenciar las selecciones regionales en niveles juveniles, con el objetivo de llevarlos a la Selección nacional de rugby. Todo esto en los Centros de Alto Rendimiento distribuidos a lo largo de Chile”, precisó el profesional.

Cabe destacar que a través de la Federación Regional Aruco, se realizó el llamado a los clubes de la zona, donde desde Callaquén fueron convocados: Felipe Arriagada, Martín San Cristóbal, Vicente Sánchez y Vicente Bravo, quienes trabajarán a largo plazo con la intención de llegar a lo alto del rugby nacional, trabajando en el centro de alto rendimiento de Concepción, donde actualmente mantienen contacto de forma remota.

“Mi principal objetivo con nuestras divisiones inferiores es darle proyección al equipo, queremos tener un recambio a futuro. Buscamos abarcar la mayor cantidad de chicos posibles para que puedan ir quedándose con nosotros un buen número y así mantener, sentenció Reyes refiriéndose a la proyección dentro del “Rino”.

LLAMADO EN LA CATEGORÍA ADULTA

Respecto a la creación del Centro de Alto Rendimiento a nivel regional, el director técnico del “Rino” en su división adulta Renato Loyola precisó que “la creación de los centros de alto rendimiento es un paso que teníamos que dar como rugby chileno, es cosa de ver como al otro lado de la cordillera estas iniciativas habían dado un gran resultado, respecto al desarrollo de jugadores de cara a instancias competitivas superiores, es algo muy bueno para el desarrollo, crecimiento y el trabajo personalizado con los rugbistas”.

Sin embargo, el estratega de Callaquén mantiene una mirada crítica respecto a la convocatoria, de la nómina de 34 jugadores presentada por el Centro Regional de Alto Rendimiento, donde ostentan principalmente tres nombres; Old Johns, Troncos y Mineros.

“Nos toma un poco con desazón esta convocatoria, ya que tenemos jugadores que pueden estar en esa categoría peleando un puesto a nivel de alto rendimiento. Me parece que tener una nómina tan cerrada en cuanto a los clubes afecta al desarrollo de las demás instituciones. Hay 33 jugadores entre Old Johns y Troncos. Solo uno corresponde a Mineros. Entiendo que se miró a otros clubes y solo se encontró que ese jugador de Mineros cumplía con los requerimientos. Y no solo de Callaquén hacia el Sur muchos equipos con gran nivel competitivo”.

El profesional explicó que se encuentran a la espera de recibir algún llamado por parte de la organización del centro a modo de consulta, por las promesas deportivas y estar al tanto acerca de la convocatoria.

BENEFICIOS DEL RUGBY

Entre tantas disciplinas deportivas existentes, el rugby se postula como un deporte beneficioso para mujeres, hombres e incluso, niños.

Se trata de un ejercicio en equipo, de importante contacto; Permite, mediante su práctica, aprender valores humanos que son fundamentales en la convivencia armoniosa de una pareja, una familia y de la sociedad entera.

Definido como la fuerza contra la habilidad, el rugby representa un juego limpio, tal como lo expresa un viejo refrán inglés que reza: “el fútbol es un juego de caballeros jugado por villanos, y el rugby es un juego de villanos jugado por caballeros”, por lo que además de mejorar el aspecto físico, predispone el desarrollo de las mejores habilidades que un ser humano puede tener, como lo son sus principios morales.