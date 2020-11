Gremios de la educación rechazan el cierre de jornada vespertina en el Liceo Comercial

La Multigremial de Educación en Los Ángeles, manifestó su desacuerdo con la Municipalidad por insistir en cerrar la jornada vespertina del Liceo Comercial, que por muchos años ha ayudado a que adultos puedan hacer la nivelación de sus estudios.

La incomodidad viene porque durante el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, más conocido como Padem, del 2019-2020, se habría indicado crear una iniciativa de fortalecimiento, fiscalización y focalización de este servicio educativo, conformando además una mesa de trabajo al respecto.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipalizada (Afdem), Juan Manuel Bustamante, dijo que “de la noche a la mañana se estimó que se debe cerrar el Liceo Comercial, sin consultarle a nadie y acá se habían creados acuerdos con el DAEM y con la Municipalidad, lo que buscamos es que estos se cumplan para así no dejar a docentes y alumnos a la deriva”.

En la misma línea, la tesorera de la Afdem, Kathy Caro, señaló que lo conversado no se cumplió y mucho menos el análisis del Padem 2020-2021. “Esta decisión perjudica a los docentes y alumnos del Comercial, afirmando que no fue consultada con los actores involucrados, especialmente los estudiantes”.

Además, Caro manifestó que por parte del municipio se va a cerrar la jornada vespertina del liceo Comercial Diego Portales Palazuelos, ya que se creará un centro educativo para adultos en el Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada.

El presidente del Colegio de Profesores, Hugo Morales, se sumó a las críticas de la Asociación de Funcionarios Docentes de la Educación Municipalizada sobre la idea de cerrar la jornada vespertina en el liceo Comercial.

Ante estos hechos, el representante de los docentes en la zona denunció que “no se estarían respetando las horas no lectivas para que los dirigentes del gremio en la provincia de Biobío participen en la discusión del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2021 de Los Ángeles”.

El dirigente señaló que “en el Padem 2019 acordamos que esas horas gremiales iban a estar destinadas en dos horas, incluso el seremi recomienda tres, pero nosotros llegamos al acuerdo que fueran dos horas por delegado”.

Morales indicó que hay varios incumplimientos en los acuerdos adoptados durante los planes anteriores, y en especial lo referido a la asignación de horas no lectivas para la participación gremial en este tipo de discusiones, lo que se quiere eliminar para el próximo año.

Por lo anterior, solicitan al alcalde Esteban Krause que los reciba antes que se apruebe el Padem para el próximo año para darle a conocer la inquietud frente a estos acuerdos no cumplidos, ya que ellos como actores de la educación municipal se sienten con el derecho de estar conformando la discusión.

RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

Desde la casa edilicia y a través de la máxima autoridad comunal, Esteban Krause, indicó que aún no se vota el informe por parte de los concejales.

Por lo mismo, el edil, informó “la comisión de educación ha planteado invitaciones a los distintos gremios de la educación, pero hay que dejar claro, este es un instrumento de administración municipal y no es una negociación entre distintos grupos, ya que debemos mantener la administración de los distintos establecimientos educacionales, ya sea la matrícula, los profesores y los asistentes de la educación, eso es lo que estamos privilegiando”.

En el tema del Padem 2021, Krause, mencionó que “una de las decisiones que se tomó para el próximo año es, no generar despidos, no generar movimientos de personal porque entendemos que la inestabilidad laboral es muy fuerte y lo que no queremos es que las cifras de desempleo aumenten por este tipo de decisiones”.

Por último, el alcalde fue tajante en expresar que el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal está en una etapa de discusión, no está aprobado, está en la comisión y ésta deben hacer una propuesta al concejo, “yo entiendo que a mediados de noviembre se cierra el tiempo legal que tenemos para presentar el Padem, pero aún estamos a tiempo de sentarnos y conversar”, sostuvo Krause.

