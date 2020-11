Vocalista de Montreal estrenó obra musical denominada "La Casa Inventada"

Este uno de Noviembre el músico Diego Stegmeier, vocalista de la banda angelina Montreal publicó en Youtube -prontamente en plataformas streaming- una obra orquestada denominada “La Casa Inventada”.

Según indicó, “se trata de un relato musicalizado, al estilo de un radio teatro. El texto lo escribí a modo de cuento durante el noviembre del año pasado en medio de la revolución social. Y este año, durante algunos meses me dediqué a musicalizarlo con una estética de música contemporánea, tratando de lograr cosas relacionadas a Gustav Holst, John Williams”.

Stegmeier indicó que .la composición está “dedicada al “Chile que dejamos atrás, ya que le hablo de manera desafiante a un adversario -el país-, que se ha dedicado todo el tiempo a decirme lo que no es realmente, ocultando sus verdaderas intenciones y engañándome no solo a mi, si no que a todos mis hermanos. Y ya en el final, propongo la idea de que “…mi país es una casa inventada, mi país no es mi país realmente, uno es propiedad de él…”, y lo importante que es dejar de venerarlo para emanciparse definitivamente y poder empezarlo todo de nuevo”.



La música, compuesta por el vocalista de Montreal, cuenta con la edición del sonidista Esteban Garrido, y pronto estará disponible en todas las plataformas de streaming (spotify, itunes, etc).

