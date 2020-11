Alcalde de San Rosendo descarta responsabilidad del municipio en caso de vocal de mesa que cumplió su labor contagiado con Covid

Una semana ajetreada ha vivido la apacible comuna de San Rosendo, tras conocerse que el domingo pasado, en el marco del plebiscito constitucional, un vocal de mesa participara del proceso eleccionario, y diera al día siguiente (lunes) positivo para coronavirus.

Felipe Fonseca, director del Centro de Salud Familiar San Rosendo, indicó que “era algo que podía ocurrir, puntualmente en este caso hay información sensible que hay que resguardar (…) hay una persona en particular que desarrolló labores de vocal de mesa, el día lunes fue testeado y efectivamente fue uno de los casos positivos de esta semana”.

El profesional aseguró que tras conocerse la situación se hizo una sanitización completa del espacio, se determinó que cada uno de sus compañeros de funciones fueran testeados, no obstante dieron negativo. Fonseca agregó que “los casos que han ido dando positivo tienen relación con otro tipo de contacto (…) la familia, las amistades”.

A través de una comunicación vía Facebook Municipal, el alcalde Rabindranath Acuña aclaró que “yo entiendo que la persona que dio positivo efectivamente se testeó el día lunes, y en el mismo día lunes se indicó que estaba positivo (…) a mi me interesa reiterar que no es labor del municipio nombrar a los vocales de mesa, y que en el día del plebiscito nosotros no teníamos idea que había un caso positivo, no tenemos ninguna responsabilidad”.

A su vez el edil hizo una evaluación de las últimas semanas en que la comuna ha estado en Fase Dos y aseveró que “lo que hemos vivido durante las últimas semanas han sido fiscalizaciones a locales comerciales, a transeúntes que andan en la calle y también a automovilistas, para poder determinar si ellos andan con sus salvoconducto, que pueden obtener a través de la página de Comisaría Virtual”.