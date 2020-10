"Estamos al límite de nuestras capacidades" reconoció el director del hospital de Los Ángeles

A diferencia de lo que vivimos en Julio, cuando la red asistencial contó con un alto número de pacientes graves por cuadros de Covid-19, hoy, la totalidad de los hospitalizados son de la provincia de Biobío.

Y es que esta jornada es la más dura desde el inicio de la pandemia al interior del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, reconoció el director Brian Romero, quien detalló que “en condiciones habituales teníamos 14 camas UCI, hoy día tenemos habilitadas 26, y en estos momentos estamos con 24 pacientes en camas UCI, probablemente por ingresar dos más desde la unidad de tratamiento intermedio, que pudieran estar pasando a ventilación mecánica durante el día, por lo tanto estaríamos llegando a la capacidad máxima de las 26 camas utilizadas”.

“Nosotros no derivados a un paciente al extra sistema hace años”, aseveró Romero, no obstante hoy es muy probable que ello ocurra, por lo que pidió comprensión a las familias de pacientes graves que debieran ser derivados, porque hay un número importante de personas con otras patologías -no Covid- que también requieren apoyo ventilatorio.

El profesional añadió que “estamos al límite de nuestras capacidades, acabo de regresar de la segunda o tercera reunión del día con nuestros equipos clínicos para poder optimizar aún más la disponibilidad de camas, estamos viendo opciones de aumentar en cuatro cupos más nuestra capacidad de cupos intensivos”.

Cabe mencionar que esta situación sería trascendental para definir mañana un eventual retroceso de Los Ángeles a Fase dos.