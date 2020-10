Productores de arándanos confirman aumento en los costos de cosecha de fruta de la temporada 2020-2021

Desde la Sociedad Agrícola de Biobío A.G manifestaron que los agricultores tendrán que invertir más debido a los protocolos que se están trabajando con la autoridad para no aumentar los contagios del virus.

En la comuna de Los Ángeles, Agrícola Hüne se ha posicionado como una empresa arandanera que exporta al mercado norteamericano, lo que tras las últimas noticias que se han gestado en torno al salvaguardismo del Gobierno de Trump, uno de los dueños de esta empresa, Ernesto Hüne, indicó que están tranquilos y que no temen que existan barreras para el mercado chileno tras la investigación que están llevando a cabo desde el gobierno de Estados Unidos.

“Nosotros con mi hermano tenemos 50 hectáreas de arándano, lo que nos da la estimación de una cosecha cercana a las 700 toneladas para la temporada del año 2020 y 2021, que va desde fines del mes de noviembre hasta fines del mes de marzo” explicó el agricultor.

Con respecto a lo que están viviendo con la salvaguardia impuesta por Trump, indicó que “yo creo que todos los agricultores de arándanos del país exportamos hacia Estados Unidos, ya que alrededor del 50% de la producción se va para allá, y yo pienso que el arándano chileno no debiera tener mayores inconvenientes, ya que nuestra industria exporta cuando no hay producción local en ese país, entonces, nuestra fruta no tendría por qué ser castigada como sí puede ocurrir con otros países exportadores” remarcó Ernesto Hüne.

EL AUMENTO DE LOS COSTOS

El agricultor de Los Ángeles puso énfasis en el alza de los costos en las cosechas de los arándanos, ya que explicó que tras la llegada del Covid -y para evitar los posibles contagios- se van a tomar medidas que están siendo trabajadas por las autoridades de Salud en conjunto con los productores. “Vamos a tener que cosechar respetando todas las normativas laborales y de salud por el Covid, lo que va a implicar un esfuerzo adicional de los productores de fruta porque la mano de obra se deberá manejar de forma distinta, manteniendo la salubridad, la distancia en los comedores y, por supuesto, en el traslado” explicó Ernesto Hüne.

José Miguel Stegmeier, presidente de la Socabío, también concordó con lo que planteó Ernesto Hüne, en que los costos se van a ver aumentados para prevenir la propagación del Covid. “Los protocolos de seguridad ante la propagación del virus claro que nos van a traer un aumento en los costos, pero debemos asumirlos, no queda de otra y eso es algo que los agricultores sabemos” sentenció.

Con respecto a la aplicación de los protocolos sanitarios, Stegmeier señaló “llevamos como 2 meses trabajando en torno a las distintas disposiciones que se deben tener a la hora de las cosechas y, en este sentido, podemos decir que vamos bien avanzados. Concuerdo con Ernesto en que todas las medidas de sanitización, distanciamiento y lo que se deba realizar van a encarecer las cosechas, pero esperamos que esto no perjudique a los agricultores”.

