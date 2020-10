Ministro Paris tilda de "falsa y ridícula" sospecha de Jadue por robo de PCs en Seremi de Salud metropolitana

El ministro de Salud, Enrique Paris, calificó como “falsa y ridícula” la sospecha del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien expresó dudas sobre la veracidad del robo de computadores desde la Seremi de Salud Metropolitana y la investigación que lleva adelante la Fiscalía donde se ha solicitado información a la cartera en relación a las muertes por coronavirus.

“Sin duda es muy conveniente este robo para quienes han sido requeridos por la justicia y se niegan a entregar información”, escribió ayer el alcalde Jadue en su cuenta de Twitter, agregando que “este atentado a la institucionalidad es vergonzoso y muy sospechoso”.

Consultado respecto a la sospecha que plantea Jadue, el ministro Paris contestó que “no existe ninguna vinculación entre la sustracción de equipos computacionales de la Seremi y lo que usted nombre. Eso ha sido postulado por un alcalde que no sé en qué basa esta acusación que es falsa y ridícula, porque la verdad es que los computadores estaban en la Seremía”.

“Así que vincular este robo con un afán de ocultamiento, confundir a la opinión pública, tratar mal a los funcionarios, no se compadece con la democracia, con el diálogo, con las buenas intenciones que tenemos la mayoría de los chilenos, salvo algunos que ven en estas maniobras cosas ocultas, cosas raras, que no corresponde decir, no hay ninguna vinculación, lo niego tajantemente”, recalcó.