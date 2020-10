Estafa en empresa de frambuesas: Se exportaban como productos chilenos y eran chinos

La agencia internacional Reuters publicó una extensa investigación que apunta a una empresa nacional que importaba frambuesas desde China y luego se exportaban como productos chilenos, gracias al prestigio del país en materia de la calidad de la producción.

El artículo titulado en español “Cómo una estafa chilena con frambuesas esquivó controles desde China a Canadá” dejó al descubierto las inspecciones que realizaron a las oficinas de Frutti di Bosco, una empresa comercializadora de frutas poco conocida, ubicadas en el centro de Santiago.

Tras indagar en los archivos, datos de la empresa y los registros de ventas, descubrieron el esquema de esta estafa: las bayas congeladas de frambuesa de bajo costo, que fueron cultivadas en China (Harbin Gaotai Food Co., Ltd). Luego, las frutas eran enviadas a Chile a través de un intermediario, Directus South East Asia Ltd, con sede en Nueva Zelanda.

La publicación consigna que :

“En el fondo de todo eso había un fraude centrado en las frambuesas. Las bayas congeladas de bajo costo, cultivadas en China, se enviaron a una planta de empaque en la zona central de Chile. Ahí, Frutti di Bosco volvió a empaquetarlas y rebautizó cientos de toneladas de fruta como productos orgánicos de primera calidad cultivados en Chile”.

Donde también es especifica la ruta de los productos, “luego, las frutas fueron enviadas a consumidores en ciudades canadienses como Vancouver y Montreal, según documentos preparados por la aduana chilena como parte de su investigación. La agencia calculó que al menos US$ 12 millones en frambuesas mal etiquetadas se enviaron a Canadá entre 2014 y 2016”.