Encuesta reveló que dos de cada cinco mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia en Chile

“Es lamentable ver que no hemos sido capaces de mitigar o erradicar esta conducta tan dolorosa y terrible en nuestro país, esta encuesta refleja que las mujeres en Chile dijimos basta, reconocemos la violencia y estamos dispuestas a ir y denunciarla, dos de cada cinco mujeres declaran que han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida, hoy no normalizamos ciertas conductas que hace una década atrás no las reconocíamos“, dijo la ministra según consignó ADN radio.

Estadísticamente , entre las mediciones 2017 y 2020, de 38,2% a 41,4%, si bien, el indicador general año se presenta estable en relación al levantamiento anterior, pasando de 21% a 21,7%, el hecho que el indicador vida aumente de la forma observada puede deberse (a modo de hipótesis) a que hoy se visualizan vivencias del pasado como hechos de violencia, es decir, habría un reconocimiento de haber sido víctima del cual antes no existía conciencia, y al mismo tiempo se han dejado de naturalizar actos violentos, como parte de las interacciones cotidianas.