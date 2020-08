Camioneros dan nuevo ultimátum a La Moneda mientras se recupera niña quemada y baleada en ataque incendiario

Los ataques a camiones han seguido desde que el ministro del Interior recibiera hace dos semanas a los camioneros para frenar el primer llamado a paro nacional de los transportistas.

El 12 de agosto, el recién designado ministro del Interior, Víctor Pérez recibió a los camioneros de Chile, previo documento donde amenazaban con un paro nacional, si no había respuesta concreta para detener la violencia en la llamada macro zona sur.



Ese mismo día se registraron tres ataques incendiarios, todos en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

El sábado en la madrugada, en la ruta que une Angol con Collipulli, se registró un nuevo ataque a un camión y una vez más la vida de una persona fue puesta en riesgo.



Una niña de 9 años que acompañaba a su padre, no solo fue quemada viva al interior de la cabina, sino que además recibió un impacto de bala calibre 22, tal como lo había relatado su papá y tal como lo comprobó el peritaje balístico de la policía.

Este último antecedente, que se suma al asesinato de Juan Barrios (en ninguno de los dos ataques hay detenidos) es el que ha motivado a los camioneros para exigir al Congreso que vote luego las leyes relacionadas con la seguridad en la zona afectada y para exigir, una vez más al Presidente, Sebastián Piñera que reestablezca el Estado de Derecho al sur del país.



En paralelo las tres multigremiales del sur de Chile, la de Biobío, Araucanía y Los Ríos se sumaron a las demandas de los camioneros y dijeron, lisa y llanamente, que “los tres poderes del Estado los han abandonado”

LA IRA DE LOS CAMIONEROS



La Confederación Nacional del Transporte de Carga, CTNC reúne a las 4 federaciones más fuertes de Chile en la materia y entre ellas está la Fedesur que aglutina a los dueños de camiones del sur de Chile y que, recordemos, acordó el mandato de paro la semana pasada en Los Ángeles.



Tras el ataque del sábado en la madrugada y el silencio durante el fin de semana de los actores políticos, no así de los medios y gremios, el repudio fue total y la amenaza se volvió latente: paro nacional el jueves.

Así, el presidente de Fedesur, José Villagrán explicó que: “Nosotros lo que queremos, es que se termine la delincuencia y se termine el terrorismo en el sur de Chile”.



Agregó que han hablado con el Jefe de Estado dándole su interpretación sobre la Constitución Política del Estado para este tema: “Hemos dicho al Presidente de la República, hoy día lo puede hacer, la Constitución se lo permite, él firmó y dijo que iba a hacer cumplir la Constitución, cuando se colocó la banda de presidente. La Constitución a él le permite decretar Estado de sitio cuando es insostenible la delincuencia y el terrorismo y no lo ha hecho”.



Usando su tono fuerte, como ha sido su característica en esta y otras manifestaciones, Villagrán dijo: “Nosotros hacemos un llamado, de una vez por todas al señor Presidente, que se amarre bien los pantalones y apliquen las leyes que están vigentes”.



Sobre el paro, la amenaza parece ser real: “Nosotros siempre dijimos que nos íbamos a manifestar. Después dijimos nos vamos a movilizar. Este es un paro de brazos caídos a nivel nacional, eso significa que no trasladamos ni un kilo de azúcar, ni un kilo de arroz a contar del jueves”.



Dichas palabras fueron apoyadas por el presidente de la CNTC, Sergio Pérez quien es el firmante de la Declaración Pública nacida tras el ataque al camión de Alejandro Peña que viajaba junto a su esposa e hija, Monserrat de 9 años.



“A contar del día 27 de agosto de 2020 a las 00:00 horas se suspenden de manera indefinida todas nuestras actividades a nivel nacional”, señala el punto 6.1 del documento publicado por la CNTC.



Pese a que la unión de los camioneros se ha demostrado históricamente, lo cierto es que las voces que encabeza el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya han discrepado con la Declaración Pública, el que respondió a Villagrán señalando que amenazar con no transportar un kilo de arroz si es terrorismo.



EL APOYO DE LA MULTIGREMIAL

En tanto a través de otra Declaración Pública, las Multigremiales de Biobío, Araucanía y Los Ríos (Macro Zona Sur) dieron a conocer su apoyo al paro de los camioneros, programados para este jueves si no hay avances en la seguridad de esta parte de Chile.

En sus puntos centrales además de apoyar a los camioneros, plantean el abandono por parte de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Además usando #No+Violencia anunciaron movilizaciones pacíficas, en cada una de las regiones donde tienen presencia (15 en total).



SOLICITUD PARA DETENER EL PARO

Trece son las bases para poder detener el paro que comenzaría a las 00:01 de este jueves.



Temas relacionados con leyes que pueden ser mejoradas y donde incluso se busca que el Congreso despache a Ley el proyecto enviado por Piñera hace una semana: Ley Juan Barrios.



Entre las normas que se enumeran están la modernización de las policías, el sistema de inteligencia y el permiso del Código Penal para mejorar las técnicas para controlar conductas terroristas.



Mejoras a la persecución del narcotráfico, robo de madera, control de armas, especialización de las policías, ley anti encapuchados y en materia de víctimas, una ley de reparación.