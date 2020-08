Molestos están los vecinos de Plaza Pinto por rayados que aparecieron en edificios recientemente remodelados

Hasta las dependencias del Servicio de Vivienda y Urbanismo en Concepción concurrió Eduardo Gutiérrez Torres, propietario de uno de los 176 departamentos de la Plaza Pinto, para hacer ver la necesidad de remodelar –al menos la fachada- de las torres que datan de mediados de los 60.

En su rol de dirigente, junto al entusiasmo de los vecinos –en su mayoría adultos mayores- se hizo escuchar la demanda, que vio el inicio de obras en febrero del 2019, y que concluyeron a fines de año, con un resultado a la vista no sólo de los habitantes del área, sino de todos los angelinos y visitantes.

La inversión superó los mil 200 millones de pesos, e incluyó mejoramiento térmico, cambio de ventanas de aluminio por termopanel, techumbre, además de la pintura de los edificios, con lo que se hermoseó el casco urbano de la ciudad.

“Esto se entregó en Diciembre del año pasado, y por supuesto todos los vecinos muy ocupados con respecto a mantener lo bonito que había quedado, se fueron subsanando detalles en algunos departamentos, pero ahora aparecieron estos rayados que tienen a la gente muy molesta, y con una impotencia tremenda”, lamentó el dirigente.

“Costó mucho avanzar en estar proyecto, es el trabajo más grande que se ha hecho a nivel regional, con el hermoseamiento de once edificios, y es una inversión inmensa, por lo tanto ahora que se empiece a manchar esta iniciativa da mucha pena”, añadió.

Aunque quisieran borrar los rayados, “esto no es llegar y pintar, porque los edificios fueron impermeabilizados y la pintura la hace sólo una empresa en Santiago, entonces no se puede pintar sólo el cuadrito si no que debe ser todo el paño. Hay vecinos que quieren borrar al tiro, pero otros que quieren que quede el rayado para que la gente vea el daño”.