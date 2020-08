Parlamentarios blindaron a Krause y obligan al gobierno a dar pie atrás por el estadio de Los Ángeles

En la cita, el subsecretario, Andrés Otero se comprometió a ser parte de una mesa de trabajo que buscará la mejor solución para la capital provincial y que tendrá entre sus integrantes, al mundo deportivo de Biobío, además de las autoridades.

La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados que preside Marisela Santibáñez decidió citar a la ministra y al subsecretario de Deportes para que explicaran junto al intendente y gobernador de Biobío, la idea de suspender la construcción del estadio y las alternativas una vez que eso ocurra, sin embargo la sorpresa fue mayor, cuando el subsecretario confirmó que todo es posible con la creación de una mesa de trabajo.



Es más las posibilidades de construir el mismo estadio son idénticas a las de avanzar en etapas y con ofrecimientos especiales, a modo de compensación, como por ejemplo un centro de entrenamientos paralelo al estadio, en el mismo lugar, pero con mantención del Instituto Nacional de Deportes, lo que abarata claramente los costos de una municipalidad.



Pero más allá de todo lo que pase en la mesa de trabajo, lo cierto es que desde el gobierno se ha reconocido (no explícito) que hubo un error en la forma en que se planteó la medida, cuestión que ya comienza a esclarecerse, tras el respaldo transversal que recibió el alcalde de Los Ángeles por parte de los diputados Joanna Pérez, José Pérez, Manuel Monsalve e Iván Norambuena y del senador Felipe Harboe.



LA INTERVENCIÓN DE KRAUSE



Tras su intervención donde presentó un documento para que los diputados de la comisión de Deportes conocieran en detalle el tema, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause salió con mejor ánimo.



“Fue una reunión esperanzadora, el subsecretario señaló que esto no es un tema cerrado, que es un tema que hay que seguir conversando, que hay que seguir dialogando y obviamente, la postura nuestra fue que la conversación estaba basada en que Los Ángeles trabajó, ha venido trabajando y quiere el Estadio que hoy día está aprobado y que hoy está ad portas de ser adjudicado”, dijo.



Krause agregó que el subsecretario de Deportes, se lleva una impresión muy clara de lo que quiere la Provincia de Biobío, agradeciendo así el respaldo transversal de los parlamentarios de la zona.



“El subsecretario se lleva algo claro en una sola línea, de toda la gente de Biobío, de que hoy el estadio es el estadio que hoy tenemos en diseño y que está absolutamente claro, cuál es, para la comunidad y para las autoridades locales que es el estadio que la gente de Los Ángeles eligió”, resaltó Krause.



EL APOYO DE LOS DIPUTADOS



La diputada Joanna Pérez valoró la cita, toda vez que en ésta, el subsecretario Otero reconoció que no hay decisiones tomadas sobre el estadio, reconociendo eso sí, que el tema del financiamiento es problemático: “Ha sido importante escuchar al subsecretario quien manifestó que no hay una decisión tomada respecto de bajar la construcción del estadio, más allá de una restricción presupuestaria. Todos los parlamentarios que estuvimos presentes y así como el alcalde, manifestamos la voluntad de que se construya el estadio original, el que tiene compromisos presupuestarios desde el gobierno regional por más de 14 mil millones y donde lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer una reprogramación de los flujos financieros”.



En tanto, el diputado José Pérez culpó al intendente, Sergio Giacaman y al color político de Krause, que es radical igual que él.



“Como se trata de un alcalde que no es de gobierno, hemos visto cómo se le ha ido poniendo palos en el camino y dificultando que este estadio, en definitiva, se construya.

En cuanto al socialista, Manuel Monsalve el tema fue claro y fuerte, apuntando a las debilidades en el discurso del subsecretario del Deporte, a quien pidió más precisión.



“El subsecretario dice que no hay decisiones tomadas, pero la verdad es que si hay decisiones tomadas, o sea hay un oficio de octubre de 2019 del Ministerio del Deporte que dice que no está en condiciones de financiar el convenio que había firmado y hay un acto administrativo formal para rescindir el convenio, es decir, hay decisiones tomadas”, defendió Monsalve agregando que “cuando el ministerio tomó la decisión de decir que no habían recursos en octubre del año pasado y tomó la decisión de rescindir el convenio, tiene que haber hecho evaluación de alternativas, por eso lo que yo pido es ser preciso”.



Desde la vereda oficialista, al diputado Iván Norambuena no le tembló la mano para cuadrarse con Krause.



“El ministerio del Deporte, a través del subsecretario dice que no hay decisión tomada, cosa que es muy importante, porque en principio se había anunciado, por parte de una autoridad subrogante de la región de que este proyecto no iba y de ahí que se prendieron todas las alarmas, apuntó el gremialista que agregó que “el pronunciamiento del subsecretario sin ir a los detalles es que este gobierno no está caído, estamos buscando la solución de acuerdo a la situación que se está viviendo y lo que tenemos que lograr, con todos los antecedentes sobre la mesa es buscar una especie de consenso, entre el municipio, y todas las autoridades deportivas”.



SENADOR HARBOE



Aunque era una sesión de los diputados, el senador Felipe Harboe también quiso estar presente para respaldar a Krause defendiendo el sueño de estadio como una idea que no tiene colores políticos: “Yo no tengo idea si los beneficiarios del estadio de Los Ángeles son de centro, izquierda o derecha, me da lo mismo. Acá hay una historia y hay que ser respetuoso con la historia. Hoy se está agrediendo gratuitamente a la ciudad de Los Ángeles”, puntualizó el PPD.



Además, recordó a los presentes que: “Aquí se comprometió al municipio completo, liderado por el alcalde Esteban Krause, integrado por todos los concejales y concejalas. Eso es muy importante porque aquí no hubo diferencias políticas. Aquí nadie estaba pensando en sacar un pequeño provecho. Todo el municipio, en su conjunto, se comprometió en esto. De hecho se hizo una inversión muy importante, más de 2 mil millones de pesos del presupuesto municipal”.