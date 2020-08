"Yo soy más autoridad": diputado Hugo Gutiérrez al ser fiscalizado

Revuelo ha causado en las redes sociales el video donde el diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, es fiscalizado por personal de la Armada mientras circulaba en Iquique. El registro muestra cuando los efectivos le solicitan su identificación y el permiso temporal para circular ya que la comuna está en cuarentena.

Gutiérrez le muestra una identificación y les explica que es diputado y que estaba entregando cooperación por el día del niño en un barrio.

Pero el efectivo le insiste en que debe dejar registro del control, lo que es cuestionado por el legislador. “A mí no me pueden controlar, yo soy más autoridad que usted”, le contestó el legislador. “Yo lo controlo a usted”, le replicó.

“En la Cámara me pasa lo mismo, cuando me controlan a mí yo tengo que denunciar a quién me controla. Ustedes están controlando a una autoridad de la República, ustedes decidan, ustedes no pueden controlarme, lo siento”, puntualizó.

Ante eso el funcionario le pide “el detalle legal donde dice que no podemos fiscalizar a un parlamentario, para que aprendamos todos”. Y el diputado respondió “me imagino que usted debe saber, yo soy la autoridad pública acá, yo tengo un fuero parlamentario ya estoy cansado de decirlo en todos lados. Que yo puedo controlarlos a ustedes, sí, eso está claro”.

El parlamentario del PC, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó el operativo y aseguró que hay una parte del control que no fue grabado.

“Al reconocerme, y ya que previamente comienzan a tratar prepotentemente e insultar a mi familia que me acompañaba, comienzan a grabar de manera oculta. ¿Que captaron? Que tenía todos mis permisos cursados y que como autoridad quise fiscalizarlos a ellos. Eso es lo que les indigna”, señaló.

Al respecto, el diputado Camilo Morán, de Renovación Nacional, anunció que llevará a su colega, Hugo Gutiérrez, a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. A través de su cuenta de Twitter, Morán afirmó además que las “imágenes del diputado Hugo Gutiérrez diciéndole a miembros de FFAA que es ‘más autoridad’ que ellos. Primero eso no es cierto, los diputados no tenemos títulos nobiliarios y debemos dar el ejemplo”.