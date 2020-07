Senadores analizan la llegada de Pérez al Ministerio del Interior

Cercano y reconocido en la provincia, Pérez Varela goza del reconocimiento de sus pares, que sobre todo valoran sus convicciones, aunque puedan ser opuestas en el mundo político.



De esta forma la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe quiso expresar en primer término su agradecimiento a quien fue reemplazado por su compañero de partido, señalando: “Solo palabras de gratitud para Gonzalo Blumel, él estuvo disponible para ser ministro del Interior en una época muy difícil de nuestro país, después del 18 de octubre, por lo tanto creo que esa valentía y esa nobleza lo retratan de cuerpo entero”.



Además, la senadora resaltó la experiencia política del nuevo jefe de gabinete del Presidente Piñera: “En relación al nuevo gabinete que se integra, creo la mixtura que hizo el Presidente de incorporar gente con experiencia política como Andrés Allamand y Víctor Pérez, junto con mirada de la Cámara de Mario Desbordes y Jaime pueden ayudar, en esta época tan compleja que estamos viviendo y cambiante a tomar las decisiones adecuadas para poder tenderle la mano a la gente que, hoy en día lo está pasando mal, por la crisis sanitaria y la crisis económica”.



En tanto, el senador, Alejandro Navarro recordó la conversación que sostuvo cuando, junto a Pérez hablaron del fin de sus reelecciones: “él me señaló que iba a regresar a su equipo jurídico, que iba a ejercer como abogado, claramente, antes de armar ese equipo jurídico tiene que armar el desastre que hay en La Moneda y en particular en el gabinete”.



Agregó hablando de su contendor político con reconocimiento que “esto representa el regreso de la “vieja guardia” de la UDI a La Moneda, ante el fracaso de Evópoli y representa el gabinete para el rechazo”.



También destacó que: “Conocida es la fortaleza de Víctor Pérez en sus convicciones, él es un militante histórico de la UDI y no tengo ninguna duda de que su presencia va a marcar un giro, respecto de la concentración de los temas políticos”.



En cuanto a un análisis más político de los seis ministros, el senador del MAS, Alejandro Navarro dijo que “Piñera deposita la confianza en un ministro militante de un partido base de su coalición de gobierno, contraria a lo de Blumel, ya que Evópoli no representaba la fuerza necesaria para mantenerlo”.



Mientras que el senador del PPD, Felipe Harboe calificó el cambio de gabinete como un “giro a la derecha” que fue anunciado por el Presidente de la República. Añadió además que, “Chile está pasando momentos muy difíciles, espero que las autoridades tengan la capacidad de volver a privilegiar el diálogo, la construcción de acuerdos”.



El parlamentario destacó además que el nuevo gabinete político tiene un perfil “con mucha experiencia política”, agregando que “Víctor Pérez es del corazón de la UDI y ya el Gobierno no es neutro en el plebiscito. Víctor (Pérez) está abiertamente por el Rechazo, igual que Bellolio. En consecuencia tenemos un giro a la derecha del gobierno”.



Finalmente llamó al Gobierno a que se retome la gobernabilidad del país, “a mí lo que más me interesa es que de una vez por todas tengamos un Gobierno que vuelva a gobernar. Quedan 18 meses y este país no puede seguir farreándose el crecimiento, el desarrollo y, particularmente, la protección social de las personas que están sufriendo por la pandemia”, concluyó.