Seremi apunta a incumplimiento de contrato para pedir fondos a la Municipalidad de Los Ángeles

Sergio Giacaman, intendente del Biobío, explicó que las prioridades son sociales y que no están disponibles los recursos para la construcción de la obra.

Gran revuelo ha causado la información sobre la suspensión de la construcción del nuevo estadio para la comuna de Los Ángeles, obra que se proyectaba comenzar este año 2020, pero según confirmó el alcalde Esteban Krause, esto ya no será posible porque desde el Ministerio del Deporte le anunciaron que los recursos que se iban a destinar a este proyecto ya no están disponibles.

Ante esta información, ha habido reacciones de la comunidad y de los parlamentarios de la zona los que, incluso, siendo del gremialismo, como es el caso de Iván Norambuena, han argumentado a favor de la restitución de los dineros para la realización del proyecto. Por su parte la diputada de la DC Joanna Pérez, anunció que solicitó –a través de la presidenta de la comisión de deporte, la diputada Marisela Santibáñez- se cite a la ministra Cecilia Pérez para que dé cuenta de estos fondos, y las razones por las que se tomó la decisión inconsulta de suspenderlos.

“Le presenté una carta donde hago ver lo que está aconteciendo con el estadio de Los Ángeles, para que se cite a la ministra del Deporte y a todas las autoridades nacionales de esa área para que clarifiquen lo que se dio a conocer con respecto al financiamiento que se estaría poniendo en cuestionamiento” afirmó la parlamentaria de la falange.

Ante esta problemática que se gestó por los recursos, el Seremi del D

eporte de la región del Biobío, Marco Loyola, a través de una entrevista con Diario La Tribuna, señaló que el alcalde Krause sabía desde el año pasado que los fondos para este 2020 no se iban a poder entregar, ya que luego del estallido social, se comenzaron a evaluar otras prioridades para la ciudadanía, como lo es el gasto social que haría el Gobierno, por lo que una obra como el nuevo estadio de Los Ángeles “es importante pero no urgente” aseguró el seremi.

Por otro lado, Loyola explicó que ellos como ministerio tuvieron que dar una prórroga a la municipalidad, para que pudiera realizar la licitación de la obra porque no se cumplieron los plazos que debieron en una primera instancia y, por esta razón, los fondos se demoraron en transferirse y todo se fue atrasando más. “El año pasado autorizamos una prórroga para que el municipio pudiera licitar, por lo que eso da cuenta de que estábamos comprometidos con que la obra se realizara. La prórroga fue de 150 días, y ocurrió porque se declaró desierta la primera licitación debido a que las empresas locales no llegaban a los montos”.

Posteriormente, el seremi indicó que llegó el estallido social y que al Gobierno esto lo forzó a ir tomando decisiones y a reestructurarse ya que fueron destinados recursos a otras áreas que tienen que ver con beneficios sociales. “Desde esa fecha le indicamos al alcalde que los recursos se iban a destinar a otras áreas, y tratamos de tener instancias de negociación para llegar a una solución. Ante esto no tuvimos mucha acogida y hace un mes y medio aproximadamente le enviamos una segunda correspondencia al alcalde desde el IND, pidiéndole que se reembolsara parte de los dineros transferidos y ante esta solicitud Krause nos dijo que ellos tenían un convenio firmado y que en base a eso iban a actuar” recalcó Loyola.

¿DE DÓNDE VENÍAN LOS FONDOS?

Los dineros para la construcción del estadio según se informó de la seremi, tenían dos alas de financiamiento: el Gobierno Regional del Biobío y el Ministerio del Deporte. El seremi de la cartera explicó que el aporte de ellos iba a ser de 9 mil millones de pesos en total, los que iban a ser entregados de forma parcializada, por año, llegando a la suma total.

En torno a esto, en el año 2019 según indicó la autoridad regional, se hizo traspaso de 1.500 millones de pesos al municipio, y este año 2020 correspondía traspasar 3.500 millones más, los que no se han depositado producto de todo lo que ha vivido el país por la pandemia y las medidas sociales y sanitarias que se han implementado. “Desde octubre del año pasado nosotros comenzamos a advertir de esto, incluso tuvimos reuniones con el intendente, donde se le explicó al alcalde la situación y creo que hubo poca sensibilidad con lo que nosotros le comunicamos” dijo Loyola.

Por parte del Gobierno Regional, se iban a entregar 14 mil millones pesos, los que iban a complementar los dineros del Ministerio del Deporte, pero en este sentido el intendente Sergio Giacaman dijo que “estamos en un contexto donde vamos a priorizar proyectos que vayan por la calidad de vida, no obstante, sabemos que hay un anhelo de la comunidad por un estadio, un esfuerzo del municipio por comprar un terreno y, en ese sentido, por prioridad presupuestaria y por asuntos que van más directos en mejorar la calidad de vida, como ha ocurrido con fondos que se destinaron –por ejemplo- para San Carlos Purén, lo que planteamos nosotros es la postergación de este proyecto, esencialmente por disponibilidad presupuestaria del Ministerio del Deporte”.

Marco Loyola señaló que ellos revisaron el convenio que se firmó y se dieron cuenta que hay un incumplimiento por parte de la municipalidad, que tiene que ver con las rendiciones del dinero que se les depositó, las que no han llegado en los plazos establecidos, y deberían haberse realizado tuvieran o no movimiento esas platas. “El municipio tiene que cumplir con el contrato completo y hay puntos del convenio que no han tenido consecución en los puntos señalados, y al ser así, el convenio se puede bajar de forma unilateral”.

El seremi indicó que estas rendiciones están atrasadas desde el año pasado y que últimamente están llegando pero fuera de plazo, no el que correspondía según el convenio. Por otro lado, la autoridad regional dijo que le llama la atención la poca sensibilidad que tiene el alcalde en torno a insistir con un proyecto que no tiene la urgencia necesaria, ya que hoy la prioridad es el área social, porque Chile es otro, y las condiciones en las que se van a invertir los dineros también cambiaron, sin menospreciar el anhelo ciudadano por querer un nuevo estadio, ya que la comunidad ya tiene uno, que calificó de calidad, con pista atlética y varias cualidades que lo transforman en un buen recinto deportivo.



Con respecto a la anulación del contrato que se firmó por el estadio, el Seremi dijo que debido a los incumplimientos de la municipalidad, ellos como ministerio solicitarán que se anule el convenio y, además, que se devuelvan los 1.500 millones de pesos que se le traspasaron a la municipalidad el año 2019.

EL ENVÍO DE LA MISIVA A PRESIDENCIA

El alcalde Esteban Krause, anunció que junto al concejo municipal, firmaron una carta para hacerla llegar al Presidente Sebastián Piñera, en donde le hacen ver la necesidad de contar con este recinto para la comuna, ya que es un trabajo de años por parte de la comunidad y de las autoridades locales, algo que no tiene tinte político sino que es una obra de progreso que posicionará a la capital provincial de Biobío como una de las ciudades más importantes del sur de Chile.

“Tomamos la decisión de enviar una carta al Presidente de la República, para que él pueda intervenir en esta decisión que ha tomado el Ministerio del Deporte, y en este sentido, tenemos la esperanza y la confianza de que esta situación actual se pueda revertir. Hacemos ver mediante esta carta el interés de toda la ciudadanía de Los Ángeles, de los concejales, los parlamentarios para que esta obra se ejecute, y es un apoyo que agradecemos tremendamente” indicó la máxima autoridad de la comuna.

