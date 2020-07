Caso Antonia Barra: Hoy se define prisión preventina para Martín Pradenas

Por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años en cinco hechos distintos, fue formalizado por el Ministerio Público Martín Pradenas (28), en el marco del caso de Antonia Barra, joven de 20 años que se suicidó tras presuntamente haber sido violada por el imputado.

Tras el desarrollo de la audiencia vía remota, la que se extendió por más de 8 horas, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, decisión que se dará a conocer a las 9 horas de este miércoles.

Durante la imputación de cargos, el fiscal, Miguel Rojas, dio cuenta ante el Juzgado de Garantía de Temuco, de otras cuatro denuncias dadas a conocer tras hacerse público el caso de Antonia Barra.

Así, durante la audiencia el persecutor detalló tres casos de abuso sexual propio, un delito de abuso sexual impropio y dos delitos de violación propia.

Finalmente, en la formalización se decidió sobreseer a Pradenas en dos de los delitos, ya que se consideró que estaban prescritos.

Recientemente se divulgó un video donde Pradenas afirmó ser “completamente inocente” y denuncia que en el caso “se mintió y manipuló información”. Con respecto a las pruebas gráficas que se presentaron durante este martes, el acusado indicó que “si bien es un video del cual no me siento orgulloso, fue sacado de contexto, solo pusieron la parte que me deja en mala posición”.