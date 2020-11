Mujer denunció que expareja quemó su auto estacionado dentro de su casa: "el sargento Luis Mansilla, él me vino a matar”

Una impactante videodenuncia que se viralizó en redes sociales a nivel nacional, fue el que compartió la angelina Yaneth León, quien acusó un ataque de su expareja.

Según relató la afectada, el incidente ocurrió en horas de la noche. Ella despertó al escuchar una explosión afuera de su casa. Al salir, se dio cuenta de que su vehículo se estaba incendiando.

Según detalló, se trata de un funcionario de Carabineros de la tenencia Lago Ranco, de la región de Los Ríos.

“El sargento Luis Mansilla, él me vino a matar. Decidí con el dolor de mi alma exponer mi vida porque no quería ser otra más. Lo cuento porque si el día de mañana me vienen a matar, yo no se los voy a poder contar”, consigna la mujer en el registro audiovisual, quien también muestra en detalle las secuelas del ataque.

“Mi cara quedó toda quemada porque tuve que apagar el auto que vinieron a quemar dentro de mi casa para matarme con mis hijos”, relató.

En el registro, la afectada también detalló que el uniformado ingresó a la casa luego de haber robado las llaves del candado del portón.

A raíz de la situación, la Fiscalía del Biobío instruyó que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realice las pericias para esclarecer los hechos. Además, se decretaron medidas de protección para la víctima. Hay un plazo de 30 días para realizar diligencias.

AUTORIDADES

Por su parte, desde Carabineros, el teniente coronel Juan Carlos Gibert, prefecto de la Prefectura del Biobío, sostuvo que “cualquier amenaza o ataque a una mujer es una acción cobarde y grave que debe ser investigada con rigurosidad y prontitud, sea quien sea el agresor. Ante esta denuncia, ya iniciamos un sumario administrativo, como de igual forma realizamos las coordinaciones y enviamos todos los antecedentes a la fiscalía local para que realice las investigaciones de rigor”.

Por ahora, se decretaron medidas de protección para la víctima y se continúa adelante con la investigación.

Marissa Barro, seremi de la Mujer del Biobío, explicó que “lamentamos profundamente lo ocurrido a Yaneth. Tanto el Centro de la Mujer de Los Ángeles, como yo personalmente, nos hemos puesto en contacto con ella y le hemos ofrecido todo el apoyo psicosocial y legal necesario. En el Mes de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, queremos decirle a toda la comunidad que este no es un problema solo de las mujeres, pues los hombres también deben ser capaces de reconocerla, condenarla y, por supuesto, denunciarla”.