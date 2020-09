Autoridades de Osorno por venta de Essal: "Se están liberando de las responsabilidades"

18 de julio de 2019/OSORNO.-Osorninos protestan en contra de Essal y el gobierno.Continúa la emergencia sanitaria en Osorno, un nuevo corte del suministro de agua por parte de la empresa Essal que tiene nuevamente a la población indignada y desinformada luego de que aseguraron que todo estaba controlado. Los camiones aljibes han comenzado a regresar a la ciudad.FOTO: FERNANDO LAVOZ/AGENCIA UNO.-

Diversas reacciones y cuestionamientos han surgido entre las autoridades locales ha generado la venta por parte de Aguas Andinas de 100% de la participación directa e indirecta (53,51%) que posee en la Empresa Sanitaria de Los Lagos (Essal), tras llegar a acuerdo con la canadiense Algonquin Power & Utilities Corp. (APUC).

Para concretar dicha operación, APUC lanzará una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por el total de las acciones de Essal, a un precio de US $ 0,18001375412 por acción. Es decir, el 53,51% que Aguas Andinas posee en Essal corresponde a unos US$92,3 millones.

Tras conocerse la noticia de la venta, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin (DC), dijo que era predecible que ocurriera. “Con esto, simplemente se están liberando de las responsabilidades del gran error que cometieron y el daño que causaron. La comunidad vivió momentos muy duros que a pesar de las sanciones no han sido compensados como esperaban. El Estado tiene una burocracia que permite esto ocurra, lo que es lamentable, y el Gobierno tiene una deuda con Osorno por no concluir de una buena vez el proceso de caducidad”, señaló a El Austral de Osorno. Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno (ACO), precisó que Essal, de esta forma se desliga de toda responsabilidad administrativa, jurídica y social por la grave falta cometida a la dignidad de osorninos y evidencia que el Gobierno no concretará la caducidad.