El reclamo de Rodolfo Carter: “El ministro Enrique Paris me bloqueó de WhatsApp"

Un curioso reclamo fue el que hizo el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, contra el ministro de Salud, Enrique Paris, por la mala comunicación que han tenido en este tiempo.

Todo sucedió en los estudios del matinal de Mega “Mucho Gusto”, donde el jefe comunal expresó su molestia, porque sencillamente no se siente considerado.

«Ya no me responde los mensajes y no aparece la foto de perfil, el ministro Paris me bloqueó de WhatsApp«, dijo de acuerdo a lo que reprodujo Publimetro.

«Le hablaba constantemente para presionar que tomara mejoras en La Florida», complementó, expresando las razones por las cuales cree que ya no se le está contestando.