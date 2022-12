El antes y el después de la Ley REP en Chile: ¿Cuáles son los cambios?

El 2022 se recordará como un año donde se conmemora un hito sin precedentes: El inicio de la ley que cambiará los paradigmas del reciclaje en Chile, marcando un antes y un después para la gestión de los residuos sólidos, lo que significa un punto de inflexión entre una era no regulada hacia una era regulada, recordado como el último año de “consumir y desechar” para dar un giro a una nueva etapa, donde todas las entidades claves del ecosistema de reciclaje y de la economía circular se unirán en pos de un objetivo común: Tener un país y planeta más limpio.

Uno de los cambios más importantes fue la infraestructura, de cara al objetivo principal: El reciclaje. Así como también el cambio de paradigmas de los productores y la cadena completa, quienes han tenido que realizar diferentes acciones y cambios para adaptarse a una ley que comenzará a regir en pocas semanas. Como también nuevos actores, como los sistemas de gestión que harán efectiva la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile, quienes en abril presentaron sus planes para recolectar y valorizar. Hecho que marcó uno de los primeros hitos este 2022, ya que son un instrumento clave para que nuestro país acelere el paso hacia la economía circular.

“Creemos que el antes y después más importantes de la LEY REP es y será las relaciones interpersonales que hemos tenido que establecer, el trabajo en equipo y la confianza en nuestro ecosistema. Tener que relacionarnos entre todos los actores, apoyándonos para cumplir las metas y generar comunidades y vínculos es el cambio más potente que hemos tenido que vivir este año, y que de seguro nos llevará a una gestión exitosa” señaló Marcelo Minguez, Gerente de Operaciones de GIRO, sistema de gestión a cargo del evento.

En cuanto a los antes y después en relación a la educación, todos los actores como empresas, gobierno, municipalidades, gestores, productores, entre otros, han tenido que lanzar diferentes estrategias comunicacionales para informar a la población, quienes cumplirán un rol clave, siendo los primeros responsables de clasificar los residuos que generan, lo que significa que durante estos meses la inversión en este ítem será importante, con el propósito de continuar evangelizando a la comunidad en torno al reciclaje.

“Uno de los puntos más potentes es la inyección que se tendrá que hacer el próximo año en materia comunicacional, ya que sin el trabajo de la ciudadanía, esto no será posible. Por eso hay acciones contempladas, así como también en diferentes plataformas como vía pública, online, PR, redes sociales, entre otras”, señaló Rodrigo Sagaceta, Country Manager de New Hope Ecotech en Chile.

Mariana Peumo, representante de la Cámara de Comercio destacó “Lo más importante es la educación, porque Chile no es un país con cultura de reciclaje, estamos muy acostumbrados a botar la basura, pero no a separarla, distinguirla o ir a algún lugar a botar ciertas cosas, es más fácil tirarlo todo, ya que lo que tenemos es una cultura de desechos. Es por esto por lo que tenemos que ir involucrando y educando a la sociedad a entrar en esta cultura de reciclaje, en la economía circular, en cuidar el planeta, cuidar de nosotros mismos y generar una economía mucho más sostenible, que es hacia dónde vamos.”

En cuanto a las empresas que no se han adherido a algún sistema de gestión, lo que se viene para el 2023 es importante, ya que de no cumplir con lo que establece la ley se pasarán multas millonarias, por lo que el llamado es a hacerlo ahora “Aún no llegamos al 40% de las compañías adheridas. Este año será un balde de agua fría para todos los que aún no lo hacen, porque esto ya partió. Estamos entrando a la cancha y es necesario acudir ahora a los sistemas.” Aseguro Rodrigo, y Antonia Biggs Fuenzalida, gerente general de Asociación Nacional del Reciclaje agregó “Hay un tema aún pendiente, que es la adhesión de las más de 15 mil empresas afectas a esta ley. Un urgente porque se debe hacer hoy, el llamado es hoy, no mañana o el próximo año, porque eso es lo que nos llevará a tener una implementación exitosa” señaló

Infraestructura, trabajo en equipo, educación y adhesión son los principales cambios que se han visto este 2022 en cuanto a la LEY REP, y que para el 2023 se espera la implementación y los frutos de lo realizado en el presente año para lograr, entre todos los actores, llegar a las metas establecidas.